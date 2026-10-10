En six ans, la valeur moyenne des franchises NBA a bondi de 183% !

Année après année, la valeur des franchises NBA continue de s’envoler, portée notamment par l’entrée en vigueur du nouveau contrat TV. Selon Sportico, les 30 équipes valent désormais, au total, 199 milliards de dollars. La valeur moyenne d’une franchise atteint ainsi 6,64 milliards, soit une hausse de 21% en un an et de 183% depuis 2020 !

À l’époque, cette moyenne se situait encore à « seulement » 2,35 milliards de dollars. Depuis, les nouveaux contrats télévisés, la multiplication des revenus commerciaux et les perspectives d’expansion ont considérablement renforcé l’attrait de la ligue auprès des investisseurs.

Golden State toujours au sommet

Avec une valorisation estimée à 14,5 milliards de dollars, en hausse de 28% sur un an, les Warriors conservent la première place du classement. Dans l’ensemble du sport mondial, seuls les Dallas Cowboys, valorisés à 15,5 milliards, feraient mieux.

La franchise de San Francisco bénéficie d’un modèle économique unique en NBA puisque les Warriors possèdent leur salle, le Chase Center, ainsi que le complexe immobilier et commercial Thrive City qui l’entoure. Leur valorisation comprend également les Valkyries, finalistes depuis cette nuit, et devenues l’équipe la plus valorisée de WNBA avec une estimation de 850 millions de dollars.

En termes de chiffre d’affaires, Golden State a généré 895 millions de dollars de revenus la saison dernière, même sans playoffs, après déduction de sa contribution au partage des recettes. C’est 26% de plus que les Knicks.

Les revenus issus des partenariats ont atteint environ 190 millions de dollars et devraient dépasser les 200 millions cette saison. Le nouveau contrat publicitaire signé avec Iren, qui apparaîtra sur le maillot, rapporterait plus de 50 millions de dollars par an. Il s’agirait du partenariat de maillot le plus lucratif de l’histoire du sport nord-américain.

Les Warriors génèrent également près de 150 millions de dollars par an grâce à leurs loges. Racheté pour 450 millions en 2010, le club vaut désormais 32 fois plus !

Derrière les Warriors, les Knicks occupent désormais la deuxième place avec une valorisation de 12,8 milliards de dollars, en hausse de 30% en un an. Leur parcours jusqu’au titre NBA et les neuf matchs de playoffs disputés au Madison Square Garden ont contribué à renforcer leurs revenus.

L’effet LeBron à Philadelphie

New York devance ainsi les Lakers, dont la valeur est estimée à 12,5 milliards de dollars. La vente en cours de la franchise à Josh Kushner et Bob Iger confirme néanmoins la puissance du marché de Los Angeles. Cette transaction représente environ 20 fois les recettes nettes du club, après le partage des revenus et la part prélevée par la NBA sur la billetterie des playoffs.

Sévèrement punis par la NBA, les Clippers profitent aussi de l’effet Los Angeles, puisque leur valeur est estimée à 8,21 milliards de dollars. La franchise de Steve Ballmer occupe la quatrième place, juste devant les Bulls.

Parmi les plus fortes progressions, les Sixers ont vu leur valorisation bondir de 27% pour atteindre 7,15 milliards de dollars. Seules quatre franchises ont connu une augmentation plus importante.

L’arrivée de Jaylen Brown avait déjà relancé la vente des abonnements, mais la signature de LeBron James a provoqué une véritable explosion de la demande. Dans les 72 heures suivant l’annonce, 15 000 personnes ont versé un acompte pour acquérir un abonnement.

Philadelphie prévoit une hausse de 50% de ses revenus de billetterie en saison régulière, tandis que ses recettes issues des partenariats pourraient progresser dans les mêmes proportions. Les Sixers ont notamment signé avec Bloom Energy le deuxième contrat de sponsoring maillot le plus important de la NBA, derrière celui des Warriors.

L’éventuelle expansion à Las Vegas et Seattle pourrait encore bouleverser les finances de la NBA. La ligue doit se prononcer d’ici la fin de l’année sur la création d’une ou deux nouvelles franchises, même si Adam Silver n’exclut toujours pas de conserver le format actuel.

Au moins trois groupes seraient encore en lice pour Las Vegas. Le droit d’entrée pourrait atteindre 13 milliards de dollars, auxquels il faudrait ajouter, si nécessaire, la construction d’une nouvelle salle.

Si Las Vegas et Seattle intègrent toutes les deux la NBA, chaque propriétaire actuel pourrait percevoir plus de 500 millions de dollars. Une somme qui ne serait pas partagée avec les joueurs…