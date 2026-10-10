Et 1, et 2, et 3-0… Les Valkyries de Gabby Williams en finale WNBA

Las Vegas avait besoin d’un sursaut d’orgueil et de lieutenantes à leur meilleur niveau autour d’A’ja Wilson pour commencer à inverser la tendance face à Golden State. Malheureusement pour la quintuple MVP et les championnes WNBA, Gabby Williams et les Valkyries sont irrésistibles dans ces playoffs !

Le premier quart-temps avait pourtant été encourageant pour Las Vegas, entre le 3-points de Jewell Loyd et le 2+1 de Dana Evans, pour prendre sept longueurs d’avance en début de match (17-10).

Et que dire du passage de Chelsea Gray dans le deuxième quart-temps ? La meneuse a inscrit les huit premiers points de son équipe avant de servir A’ja Wilson à 3-points, puis Kalani Brown près du cercle. Après le tir primé de Dana Evans et le 2+1 de Jackie Young, c’est encore elle qui a relégué les Valkyries à neuf longueurs grâce à un 3-points inscrit juste avant la pause (45-36).

Avec 15 points à 5/6 au tir en première mi-temps, Chelsea Gray avait parfaitement lancé Las Vegas. Mais la suite allait être beaucoup plus compliquée pour les championnes en titre.

Un 17-0 pour renverser le match

Rapidement relégué à onze longueurs après le repos, Golden State a alors remis la machine en route, et de quelle manière ! Les Valkyries ont retrouvé le jeu qui fait leur force des deux côtés du parquet, entre leur énorme activité défensive et leur justesse en attaque.

Résultat : un impressionnant 17-0, marqué par les tirs à 3-points de Kayla Thornton et Tiffany Hayes, mais aussi par l’immense chantier de Kiah Stokes. Déjà à l’origine du « run » grâce à un panier en transition, l’intérieure l’a conclu en faisant mouche depuis le corner pour donner six longueurs d’avance à Golden State (47-53).

Pendant plus de sept minutes, les Aces n’ont pas inscrit le moindre point et ont manqué douze tirs consécutifs. Las Vegas aurait pu craquer à ce moment-là, mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. Jackie Young a fait preuve d’un grand sang-froid pour ramener son équipe à une longueur à dix minutes de la fin (52-53).

Les Aces s’accrochent

L’arrière s’est ensuite distinguée par un nouveau panier décisif derrière l’arc, puis un 2+1 pour accompagner A’ja Wilson au scoring, principalement sur la ligne des lancers francs (65-59). À leur tour, les Valkyries ont dû s’en remettre à des exploits de Veronica Burton et Gabby Williams pour rester dans le match (67-63).

Golden State avait alors besoin d’un coup d’éclat pour reprendre le contrôle. Celui-ci est venu de Gabby Williams, qui a d’abord remarquablement servi Kiah Stokes avant d’arracher une interception capitale à A’ja Wilson. L’internationale française a ensuite mené la contre-attaque et trouvé Kayla Thornton pour le lay-up de l’égalisation (69-69).

Sur la possession suivante, le « step-back » d’A’ja Wilson a roulé sur le cercle, alors que le floater audacieux de Veronica Burton est miraculeusement tombé dedans. Mais Jackie Young a immédiatement répondu pour remettre les deux équipes à égalité.

Ni Gabby Williams ni Chelsea Gray ne sont ensuite parvenues à convertir leur dernière tentative. Direction la prolongation (71-71).

Gabby Williams donne le coup de grâce

Golden State a alors porté le coup fatal. Plus fraîches et toujours aussi agressives, les Valkyries ont rapidement pris les commandes de la prolongation. Gabby Williams a inscrit un lay-up important avant de faire passer l’écart à huit points grâce à un superbe tir en « step-back » à 55 secondes de la fin.

Golden State a terminé la prolongation sur un 16-6, avec un parfait 8/8 aux lancers francs, pour s’imposer 87-77 et conclure la série sur un « sweep ».

Kayla Thornton a terminé meilleure marqueuse des Valkyries avec 18 points et 9 rebonds, devant Gabby Williams, auteure de 16 points. Mais le facteur déterminant aura peut-être été Kiah Stokes. Chargée de ralentir A’ja Wilson pendant toute la série, l’intérieure a signé un double-double avec 11 points à 5/5 au tir, 10 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions.

Une finale inédite face à Atlanta

Finalistes dès leur deuxième saison d’existence, les Valkyries ont réussi l’exploit d’éliminer les championnes en titre sans perdre la moindre rencontre. D’ailleurs, Las Vegas n’avait encore jamais subi un sweep depuis l’arrivée de Becky Hammon sur son banc.

En finale, Golden State défiera Atlanta, tombeur du Liberty, pour une affiche totalement inédite. Quelle que soit l’équipe victorieuse, la WNBA couronnera de nouvelles championnes !

Les Valkyries auront l’avantage du terrain et accueilleront le Dream le 17 octobre au Chase Center pour le Game 1.