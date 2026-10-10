Le Dream sweepe le Liberty, direction les WNBA Finals !

Elles l’ont fait ! Malgré le forfait d’Allisha Gray depuis deux matchs, les joueuses d’Atlanta ont trouvé le moyen de l’emporter deux fois de suite sur le fil pour se qualifier pour les Finals WNBA, une première depuis 2013 pour la franchise de Géorgie !

Après la victoire en prolongation deux jours plus tôt, le Game 3 à New York a été tout aussi tendu, dans le jeu comme entre les actrices des deux équipes, notamment en première mi-temps. À l’arrivée, le Dream a eu les nerfs plus solides et a pu compter sur davantage de relais en attaque pour aller au bout de ses idées. Comme lors du Game 2, on retiendra les deux grosses performances de Jordin Canada (19 points, 11 passes décisives) et d’Angel Reese (22 points, 9 rebonds).

À l’inverse, le jeu du Liberty a manqué d’alternatives en dehors de l’apport du tandem Stewart–Jones (26 points chacune). On pense notamment à Sabrina Ionescu, déjà discrète lors du Game 2 et qui a encore sombré au pire moment (12 points à 4/12 au tir).

De la tension des deux côtés

Le Dream a démarré très fort, Angel Reese sanctionnant les écarts défensifs de Jonquel Jones en se retrouvant ouverte à 3-points à deux reprises. L’intérieure s’est ensuite distinguée en servant Rhyne Howard pour boucler un 8-0. Atlanta est alors passé à +9 sur un nouveau 3-points d’Howard, déjà son troisième du match (16-25) !

La tension est montée d’un cran après une passe d’armes entre Isobel Borlase et Sabrina Ionescu, sanctionnée d’une faute offensive pour son écran autoritaire sur l’arrière d’Atlanta. C’est ensuite Jonquel Jones qui a tenté d’intimider Angel Reese après un contre.

Mine de rien, ces deux incidents ont redonné de l’énergie au Liberty, qui a recollé à une longueur après un 2+1, puis un 3-points de Leonie Fiebich (32-33). Mais, encore une fois, Atlanta n’a pas craqué, s’appuyant sur Angel Reese pour inscrire les six derniers points avant la pause et reprendre cinq longueurs d’avance à la mi-temps (39-44).

Après une reprise difficile, New York a cru avoir trouvé la bonne carburation grâce à un 13-2 marqué par les tirs à 3-points de Sabrina Ionescu et Jonquel Jones, puis conclu par Marine Fauthoux, toujours derrière l’arc (52-53). Avec l’aide de « Stewie », une interception de Marine Fauthoux sur remise en jeu, puis un rebond offensif converti par Jonquel Jones, le Liberty a alors pris la tête pour la première fois du match (56-55).

Jordin Canada inarrêtable !

L’écart est même passé à six longueurs en début de quatrième quart-temps sur un 3-points de Sabrina Ionescu (71-66), mais Atlanta a vite repris le contrôle en répondant par un cinglant 9-0, alimenté par l’insatiable duo Canada–Howard (71-75).

Plus le temps passait, plus les New-Yorkaises se retrouvaient en position délicate, surtout après le 2+1 de Rhyne Howard et le 3/3 aux lancers francs de DeWanna Bonner (75-81).

Jonquel Jones a fait son maximum pour maintenir son équipe dans le coup avec deux paniers, mais Atlanta n’a pas lâché, à l’image du lay-up arraché par Jordin Canada sous le cercle. Comme lors du Game 2, New York était encore en vie dans les dernières secondes, mais a payé ses mauvais choix au prix fort. Une perte de balle de Sabrina Ionescu, puis un floater trop court de Breanna Stewart ont laissé à DeWanna Bonner le soin de tuer le match aux lancers francs (81-85).

L’échec est terrible pour le Liberty, qui avait toutes les armes pour aller au bout. Côté Dream, en revanche, c’est le résultat d’un remarquable travail d’ajustement de la direction, qui a misé sur Angel Reese pour remplacer Brittney Griner au poste 5. Elle a également vu juste en parvenant à recruter DeWanna Bonner en fin de saison pour renforcer un groupe talentueux.

Atlanta va maintenant tenter de décrocher le premier titre WNBA de son histoire, après trois échecs en Finals, en 2010, 2011 et 2013.