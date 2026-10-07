Sans Allisha Gray, le Dream compte sur la force du collectif

Le Dream devra défendre son avantage sans Allisha Gray. Touché à un doigt de la main gauche lors de la victoire d’Atlanta dans le Game 1 face au Liberty (92-82), l’arrière est forfait pour la deuxième manche de la demi-finale !

ESPN précise qu’elle a passé des radios, sans que Karl Smesko ne dévoile la nature exacte de sa blessure. Elle est considérée comme « day-to-day », et Rhyne Howard a même qualifié les nouvelles de « bonnes ». Allisha Gray devrait d’ailleurs être présente avec ses coéquipières pour le Game 2.

Mais elle ne sera pas sur le parquet. Un vrai coup dur puisque la quadruple All-Star a terminé meilleure marqueuse du Dream cette saison avec 19 points de moyenne, avant de passer à 22 points par match lors du premier tour.

« Il n’y a qu’une seule Lish »

« Personne ne va essayer d’être Lish parce qu’il n’y a qu’une seule Lish », prévient ainsi Karl Smesko. « C’est l’une des meilleures joueuses de la ligue. C’est une scoreuse exceptionnelle et une excellente défenseuse. Jouer sans elle est difficile, mais nous avons des joueuses prêtes à prendre le relais. »

Le coach refuse donc de chercher une remplaçante directe. « Ce qui compte, ce n’est pas qui vous n’avez pas, mais la manière dont les joueuses présentes sur le terrain exécutent le plan de jeu. »

Une philosophie notamment partagée par Naz Hillmon. « Personne ne pourra faire ce qu’Allisha Gray fait. Nous le savons toutes, mais nous pouvons toutes en mettre un peu plus dans notre assiette. »

Atlanta a déjà montré qu’il en était capable : diminuée puis contrainte de quitter définitivement le Game 1 avant la mi-temps, Allisha Gray n’avait joué que 11 minutes. Le Dream avait ensuite fait la différence grâce à sa défense pour prendre les commandes de la série. Reste désormais à reproduire cette recette…