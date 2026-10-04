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Angel Reese et le Dream étouffent le Liberty pour prendre les commandes de la série

Publié le 4/10/2026 à 22:18
Modifié le 4/10/2026 à 23:51 Twitter Facebook

WNBA – Grâce à un troisième quart-temps dévastateur, porté par l’excellente défense d’Angel Reese et l’activité de Jordin Canada, le Dream remporte cette première manche face au Liberty (92-82).

Angel ReeeseAprès sa qualification surprise face aux Lynx, le Liberty allait tenter d’enchaîner en prenant ce Game 1 face au Dream. Pauline Astier (9 points, 6 rebonds) se charge d’ouvrir le score en attaquant le cercle, mais Atlanta répond avec deux tirs à 3-points, signés Allisha Gray et Angel Reese (17 points, 7 rebonds, 4 interceptions, 3 contres). Les deux équipes s’échangent les coups pendant plusieurs minutes jusqu’au premier fait de jeu de la rencontre. Alors qu’elle défend sur Sabrina Ionescu, Allisha Gray se blesse à un doigt et doit effectuer un premier passage au vestiaire.

Sans son arrière, Atlanta concède un 7-0, mais peut compter sur la bonne entrée de DeWanna Bonner pour effacer une partie de ce petit déficit et ne compter que trois points de retard après dix minutes (24-21). La période suivante s’ouvre avec une faute de Jordin Canada (25 points, 5 interceptions) sur une tentative à 3-points de Marine Johannès (3 points). La meneuse commet ici sa troisième faute et doit laisser sa place, ce qui permet à Allisha Gray de revenir sur le terrain. Après un «airball», l’arrière attaque le cercle et obtient deux lancers francs qu’elle convertit. Dans la foulée, Angel Reese réussit un panier avec la faute et Rhyne Howard ajoute deux points pour redonner l’avantage au Dream (30-29).

Angel Reese dans tous les bons coups

New York répond avec un 6-0 et Allisha Gray est de nouveau touchée au doigt alors qu’elle défend sur Sabrina Ionescu. Cette fois-ci, elle retourne au vestiaire et ne reviendra pas. Malgré cette perte, le Dream reste dans la rencontre grâce à sa défense agressive et à la maladresse du Liberty, mais accuse toujours trois points de retard à la mi-temps (40-37).

Après la pause, le Liberty prend l’eau à cause de ses pertes de balle. En première mi-temps, les joueuses de Chris DeMarco avaient déjà perdu dix ballons. Elles en égarent deux autres lors des deux premières minutes du troisième quart-temps et le Dream reprend les commandes (47-43). Chris DeMarco prend un temps mort, mais cela n’enraye pas la dynamique géorgienne. Jonquel Jones tente sa chance derrière l’arc, sans succès. Dans la foulée, New York perd trois nouveaux ballons, dont deux débouchent sur des paniers en contre-attaque d’Angel Reese (52-43).

Le Liberty puni par ses pertes de balle

Si Sabrina Ionescu inscrit deux points sur des lancers francs, New York reste en difficulté dans le jeu face à la défense d’Angel Reese. Fraîchement élue Défenseure de l’année, l’intérieure est sur tous les ballons, que ce soit pour les intercepter ou contrer les New Yorkaises. Après une nouvelle perte de balle du Liberty, Jordin Canada finit en contre-attaque avec un 2+1 et Chris DeMarco prend un nouveau temps mort. Sauf que ses joueuses perdent encore le ballon dès la remise en jeu suivante et Jordin Canada s’offre un nouveau panier (59-47).

Pour démarrer la dernière période, Chris DeMarco lance Marine Fauthoux (2 rebonds, 3 passes). Si la Française n’est pas en réussite, elle apporte davantage de contrôle à l’attaque du Liberty et ne perd aucun ballon, alors que ce secteur avait été l’une des grandes faiblesses de New York jusque-là. À quatre minutes du terme, le Liberty est ainsi revenu à cinq points, mais Atlanta ne plie pas. Angel Reese convertit un 2+1 et Jordin Canada scelle le sort de la rencontre avec un panier primé face à Breanna Stewart.

Le Dream s’impose 92-82 dans le Game 1 de cette série. La deuxième manche aura lieu ce mercredi, toujours à Atlanta.

New York Liberty
/ 82 		Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Breanna Stewart 40 6/13 1/3 6/6 0 2 2 3 3 3 2 3 -10 19 21
Leonie Fiebich 36 3/7 3/5 0/0 2 5 7 3 3 0 4 0 -8 9 11
Jonquel Jones 32 4/9 2/4 2/2 2 9 11 4 3 1 2 5 -9 12 26
Sabrina Ionescu 34 10/20 3/8 4/4 0 4 4 1 2 0 5 0 -12 27 17
Pauline Astier 21 4/7 1/2 0/0 2 4 6 1 2 1 2 0 -4 9 12
Han Xu 8 1/2 1/2 0/0 0 2 2 1 0 0 2 1 -1 3 4
Rebekah Gardner 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 0
Rebecca Allen 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0 0
Marine Johannès 9 0/2 0/1 3/3 0 0 0 1 1 0 2 0 -1 3 0
Marine Fauthoux 12 0/4 0/3 0/0 1 1 2 3 2 0 0 0 +3 0 1
Total 28/65 11/28 15/15 7 27 34 17 17 6 19 9 82
Atlanta Dream
/ 92 		Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Naz Hillmon 37 0/2 0/1 0/0 1 3 4 4 2 1 3 0 +14 0 4
Angel Reese 34 6/10 1/1 4/6 4 3 7 2 1 4 4 3 +7 17 23
Allisha Gray 11 1/5 1/3 4/5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7 4
Jordin Canada 32 9/14 4/6 3/3 0 1 1 4 5 5 2 1 +10 25 29
Rhyne Howard 40 5/20 1/8 5/6 1 7 8 8 3 1 3 0 +10 16 14
DeWanna Bonner 30 10/18 3/6 0/1 2 7 9 2 0 2 0 0 +9 23 27
Madina Okot 2 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 -2 0 2
Te-Hina Paopao 4 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 2 3
Isobel Borlase 10 0/1 0/1 2/2 0 1 1 0 0 0 1 0 +3 2 1
Total 32/71 10/26 18/23 9 25 34 20 12 14 13 4 92

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Thibault Mairesse
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