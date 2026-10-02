Angel Reese élue Défenseure de l’année… devant Gabby Williams

Si Gabby Williams était annoncée favorite pour être élue Défenseure de l’année, le trophée a finalement été décerné à Angel Reese, qui a obtenu 46 votes sur 76, contre 20 pour la joueuse des Valkyries. L’intérieure du Dream devient ainsi la première joueuse de la franchise géorgienne à recevoir cette distinction.

« J’ai dit à mes entraîneurs que j’allais être Défenseure de l’année, mais je ne savais pas si cela allait être cette année ou l’année prochaine », avoue Angel Reese. « Mais je m’étais lancé ce défi et je voulais que tout le monde me pousse chaque jour. Et nous y voici. »

Cette saison, Angel Reese a réussi 1.8 interception par rencontre, son plus haut total en carrière, tout en captant 12.1 rebonds par soir. Dans ce dernier secteur, l’intérieure du Dream a également marqué l’histoire puisqu’elle a établi le record de rebonds sur une saison avec 512 prises, dont une pointe à 26 face aux Sparks, là encore un record WNBA.

« Elle peut défendre sur tous les postes », rappelle son entraîneur Karl Smesko. « Elle n’a peur d’aucun défi et elle saisit chaque opportunité pour se montrer dans les moments importants. Nous l’avons vu dès le premier match de la saison. Elle a réalisé une action défensive décisive pour nous permettre de remporter cette rencontre. »

Angel Reese rend hommage à ses coéquipières

Grâce à l’arrivée d’Angel Reese durant l’intersaison, le Dream est resté parmi les trois meilleures défenses de WNBA. Atlanta a terminé avec la troisième meilleure défense de la Ligue, avec 103.5 points encaissés pour 100 possessions, juste derrière les Mystics (103.3) et les Valkyries, seules sous la barre des 100 points (99.1).

La réussite défensive du Dream n’est toutefois pas due qu’à Angel Reese. Rhyne Howard a elle aussi brillé dans ce secteur. L’arrière a terminé meilleure « voleuse de ballons » de la Ligue avec 2.3 interceptions par rencontre, juste devant ses coéquipières Jordin Canada (1.9) et Angel Reese (1.8).

« Lorsque j’ai dit la semaine dernière que le trophée de Défenseure de l’année allait revenir à Atlanta, je le pensais parce que l’impact de Jordin et de Rhyne ne peut pas passer inaperçu », souligne Angel Reese. « J’ai le trophée, mais je veux vraiment qu’elles le signent. Elles le méritent autant que moi. »

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