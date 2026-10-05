Le Liberty pris au piège de la défense d’Atlanta

Parmi les qualités du Dream, il y a sa défense qui se plaçait parmi les meilleures de WNBA en saison régulière grâce à sa capacité à forcer de nombreuses pertes de balle adverses. Si le Liberty était conscient du danger, cela n’a pas empêché les joueuses de Chris DeMarco de se casser les dents sur la défense d’Atlanta.

En première mi-temps, le Liberty avait déjà perdu dix ballons, mais menait de trois points au moment de rejoindre les vestiaires. Cependant, après la pause, Atlanta s’est envolée grâce à sa défense.

« DeWanna Bonner nous est rentrée dedans à la mi-temps », raconte Jordin Canada. « Nous savions que nous n’avions pas joué à notre meilleur niveau en première mi-temps. Nous avons failli à beaucoup de nos tâches défensives, nous ne parvenions pas à mettre en place notre plan de jeu. Nous n’étions pas assez agressives des deux côtés du terrain. »

Secouées par DeWanna Bonner à la mi-temps, les joueuses de Karl Smesko entament donc la seconde période avec un visage nouveau. Atlanta force deux pertes de balle dès la reprise et se lance dans un 20-2 où les seuls points inscrits le sont grâce à deux lancers francs de Sabrina Ionescu.

Sans Allisha Gray, Jordin Canada a pris les choses en main

« Nous savons ce qu’Atlanta aime faire. Une situation similaire s’est produite lorsque nous les avons jouées à domicile. Elles avaient creusé l’écart dans le troisième quart-temps » se souvient Breanna Stewart. « Elles nous ont sauté à la gorge et nous devons être meilleures. Nous devons être davantage préparées et nous attendre à ça. »

Avant d’entrer dans le dernier acte, le Dream menait de 14 points au terme d’un troisième quart-temps remporté 32-15 au cours duquel il a provoqué neuf pertes de balle. Parmi les éléments clés de cette défense, il y a Angel Reese, qui avait célébré son trophée de Défenseur de l’année juste avant la rencontre, et Jordin Canada.

Sans Allisha Gray, blessée en première mi-temps, la meneuse a brillé des deux côtés du terrain en apportant 25 points et 5 interceptions en 32 minutes de jeu.

« Je pense qu’il s’agissait de voir comment je pouvais peser sur le jeu, que ce soit sur le porteur de balle adverse ou en déviant le ballon pour qu’une de mes coéquipières puisse réaliser une interception », résume Jordin Canada. « Quand je suis sur le côté faible, je dois juste chercher une opportunité pour frapper en lisant les lignes de passe. Je lis bien le jeu. En deuxième mi-temps, j’ai mieux réussi à garder mon sang-froid et je n’en ai pas trop fait.»

Porté par sa défense, le Dream s’est imposé 92-82 et remporte le premier match de cette série face au Liberty. Ce mercredi, New York aura l’occasion d’égaliser lors d’une rencontre qui se jouera toujours à Atlanta.