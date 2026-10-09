A’ja Wilson égale Michael Jordan avec un 5e titre de MVP !

« Mais si ce n’est pas elle, c’est qui ? » Sans surprise, A’ja Wilson a été nommée MVP de la saison régulière WNBA pour la cinquième fois de sa carrière, un accomplissement historique à la hauteur de l’empreinte qu’elle est en train de laisser dans le basket féminin. La pivot des Aces a reçu 65 votes pour la première place sur 74, les neuf autres lui ayant attribué la deuxième place. Elle devance la rookie Olivia Miles (six votes pour la première place), Kelsey Mitchell (deux votes), Caitlin Clark (un vote) et Breanna Stewart.

Cette saison régulière, l’intérieure de 30 ans a terminé en tête du classement des meilleures marqueuses (26.2 pts/m), des contreuses (1.9 ct/m) et du PER (32.4), sans oublier sa cinquième place au rebond (9.4 rbds/m). Le tout avec 52.7% de réussite au tir, dont 40.4% à 3-points !

La voilà désormais aux côtés de Michael Jordan et Bill Russell au panthéon du basket avec ce cinquième titre de MVP de la saison régulière. Seul Kareem Abdul-Jabbar a fait mieux en NBA, avec six trophées. Et en WNBA, A’ja Wilson réalise un autre exploit inédit : elle devient la première joueuse à remporter trois titres de MVP consécutifs, après ses sacres de 2024 et 2025 !

« C’est incroyable de figurer parmi ces noms », a-t-elle déclaré après avoir reçu son trophée, entourée de ses coéquipières, de sa coach et de la patronne de la WNBA, Cathy Engelbert. « Ce sont les légendes du basket. Mais ce que je retiens, c’est aussi tout un parcours. Je dois remercier tout le monde. Le simple fait d’en faire partie n’a pas été facile. Mais le simple fait d’être sur cette liste… Ça en dit long. »

Un pas de plus vers les sommets de la WNBA… et au-delà

A’ja Wilson a également été élue deux fois MVP des Finals, compte trois titres de championne WNBA avec les Aces (2022, 2023 et 2025), en plus de posséder trois titres de meilleure défenseure de l’année (2022, 2023 et 2025). Elle a également reçu les félicitations de sa coach, une autre légende du « Game », Becky Hammon, qui la place au-dessus de la concurrence et en a profité pour souligner son éthique de travail.

« Comme je l’ai déjà dit : “Retirez-la du Mont Rushmore, c’est l’Everest.” Maintenant, je la retire de l’Everest, et je n’ai d’autre choix que de la placer sur une autre planète », a déclaré Becky Hammon. « On peut être une basketteuse extrêmement talentueuse et douée sans pour autant remporter autant de victoires qu’elle, ni atteindre un tel niveau d’excellence individuelle. C’est la joueuse la plus réceptive à l’entraînement que j’aie jamais côtoyée. Il y a une raison pour laquelle elle revient chaque année en s’améliorant sans cesse. »

Avant de savourer pleinement ce nouvel accomplissement, il reste toutefois un dernier défi à relever pour A’ja Wilson cette saison. Car si elle continue de repousser les limites sur le plan individuel, les Aces sont dos au mur, menées 2-0 dans leur série face aux Golden State Valkyries en demi-finale des playoffs.

Ce soir, lors du Game 3 à la Michelob ULTRA Arena, il lui faudra donc rappeler pourquoi elle est aussi l’une des plus grandes gagnantes de l’histoire de la WNBA. Sous peine de voir sa saison historique s’achever prématurément…