L’effet LeBron James fait déjà les affaires des Sixers

Avant même de disputer son premier match avec les Sixers, LeBron James rapporte déjà gros à sa nouvelle franchise. Deux mois après son arrivée à Philadelphie, le club a annoncé un partenariat pluriannuel avec Bloom Energy, dont le logo apparaîtra désormais sur les maillots.

Selon Sportico, il s’agit même du deuxième plus gros contrat de « jersey patch » de NBA. Son montant n’a pas été dévoilé, mais seul l’accord signé cet été entre les Warriors et Iren, supérieur à 50 millions de dollars par an, serait plus lucratif.

Bloom Energy succède ainsi à Crypto.com, partenaire des Sixers depuis cinq saisons. Les deux parties avaient pourtant encore une année de contrat, mais ont décidé d’y mettre fin prématurément.

« Du vent dans nos voiles »

Difficile de ne pas y voir un premier effet LeBron. Les discussions avec Bloom Energy ont justement débuté autour de l’arrivée du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA à Philadelphie.

« Ça nous a mis du vent dans les voiles », reconnaît Tad Brown, le patron des Sixers, sur l’impact de la signature du quadruple MVP. « Nous avons construit cette infrastructure et cette marque depuis longtemps. Ce qui s’est passé récemment nous donne juste l’occasion de profiter de ce nouvel enthousiasme autour de l’équipe. »

L’arrivée de LeBron James, accompagnée de celle de Jaylen Brown, a notamment provoqué une hausse de l’intérêt autour de la billetterie et du sponsoring.

L’exposition suivra également puisque Philadelphie bénéficiera cette saison du maximum de 34 rencontres diffusées à l’échelle nationale. Bloom Energy profitera aussi de l’accord pour devenir sponsor maillot des Delaware Blue Coats, l’équipe de G-League des Sixers, et participera à plusieurs initiatives communautaires de la franchise.