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L’effet LeBron James fait déjà les affaires des Sixers

Publié le 28/09/2026 à 15:03 Twitter Facebook

L’arrivée de LeBron James a déjà des conséquences en dehors des parquets. Les Sixers viennent de signer avec Bloom Energy l’un des plus importants contrats de sponsoring maillot de toute la NBA.

LeBron James et les SixersAvant même de disputer son premier match avec les Sixers, LeBron James rapporte déjà gros à sa nouvelle franchise. Deux mois après son arrivée à Philadelphie, le club a annoncé un partenariat pluriannuel avec Bloom Energy, dont le logo apparaîtra désormais sur les maillots.

Selon Sportico, il s’agit même du deuxième plus gros contrat de « jersey patch » de NBA. Son montant n’a pas été dévoilé, mais seul l’accord signé cet été entre les Warriors et Iren, supérieur à 50 millions de dollars par an, serait plus lucratif.

Bloom Energy succède ainsi à Crypto.com, partenaire des Sixers depuis cinq saisons. Les deux parties avaient pourtant encore une année de contrat, mais ont décidé d’y mettre fin prématurément.

« Du vent dans nos voiles »

Difficile de ne pas y voir un premier effet LeBron. Les discussions avec Bloom Energy ont justement débuté autour de l’arrivée du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA à Philadelphie.

« Ça nous a mis du vent dans les voiles », reconnaît Tad Brown, le patron des Sixers, sur l’impact de la signature du quadruple MVP. « Nous avons construit cette infrastructure et cette marque depuis longtemps. Ce qui s’est passé récemment nous donne juste l’occasion de profiter de ce nouvel enthousiasme autour de l’équipe. »

L’arrivée de LeBron James, accompagnée de celle de Jaylen Brown, a notamment provoqué une hausse de l’intérêt autour de la billetterie et du sponsoring.

L’exposition suivra également puisque Philadelphie bénéficiera cette saison du maximum de 34 rencontres diffusées à l’échelle nationale. Bloom Energy profitera aussi de l’accord pour devenir sponsor maillot des Delaware Blue Coats, l’équipe de G-League des Sixers, et participera à plusieurs initiatives communautaires de la franchise.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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