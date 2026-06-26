Les Warriors font exploser le marché du sponsoring maillot

Si les Warriors traversent une période compliquée sur le plan sportif, en revanche, tous les voyants sont au vert sur le plan économique. La franchise californienne, première en termes de valorisation, vient ainsi de signer un nouveau partenariat maillot avec Iren, une société australienne spécialisée dans les infrastructures d’intelligence artificielle. Montant annuel du contrat : environ 50 millions de dollars par an !

Pour ce tarif, Iren deviendra dès la saison prochaine le sponsor maillot officiel de l’équipe en remplacement de Rakuten avec, selon Sportico, le plus important accord de sponsoring jamais signé par une franchise de sport US.

Un partenariat qui concerne toute la franchise

L’accord ne se limite d’ailleurs pas à l’équipe NBA, puisqu’il englobe également les Golden State Valkyries en WNBA ainsi que les Santa Cruz Warriors en G-League.

Le logo d’Iren apparaîtra sur les maillots des Warriors, sur les tenues d’échauffement des Valkyries et sur les maillots de Santa Cruz. La marque bénéficiera également d’une visibilité importante à l’intérieur du Chase Center. L’accord intègre aussi tout un tas d’opérations liées à l’éducation, à la rénovation de terrains de basket ou encore de distributions de maillots des Warriors dans les quartiers défavorisés.

« Nous recherchions un partenaire partageant notre vision de l’innovation et de l’engagement auprès des communautés », a réagi Mike Kitts, directeur commercial des Warriors. « La volonté d’Iren d’accompagner les technologies du futur correspond parfaitement à notre ambition de repousser les frontières de l’innovation tout en laissant un héritage durable dans la Bay Area. »

D’une société de bitcoin à un géant de l’IA

Fondée en Australie en 2018 par les frères Daniel et Will Roberts, et valorisée aujourd’hui à près de 18 milliards de dollars, Iren s’était d’abord développée dans le minage de bitcoins avant de réorienter son activité vers les data centers dédiés à l’intelligence artificielle, avec des installations notamment au Canada et au Texas.

Cette stratégie s’est révélée payante. En octobre dernier, Microsoft a signé avec Iren un contrat de cinq ans estimé à 9,7 milliards de dollars pour des services cloud dédiés à l’IA. Plus récemment, l’entreprise a annoncé un partenariat avec Nvidia afin d’accélérer le déploiement de grandes infrastructures d’intelligence artificielle.