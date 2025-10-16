Valorisation des franchises : les Warriors dépassent les 11 milliards de dollars !

Selon Sportico, la valeur moyenne d’une franchise NBA atteint désormais 5,51 milliards de dollars. C'est en hausse de 20% sur un an et de 113 % depuis 2022 ! Même les équipes les moins cotées, comme les Grizzlies, valent désormais 4 milliards, contre 1,6 milliard il y a à peine deux ans. Tout en haut de l'échelle, les Warriors restent l’équipe la plus valorisée pour la cinquième année consécutive, à 11,3 milliards de dollars, devant les Lakers (10 milliards) et les Knicks (9,85 milliards). Il y a un an, la valorisation des Warriors était estimée à 8,8 milliards de dollars, devant les Knicks et les Lakers, estimés à 7,5 et 7,1 milliards de dollars.

Derrière cet indéboulonnable trio, les Clippers (6,72 milliards) et les Celtics (6,35 milliards) complètent le Top 5. On notera d'ailleurs que deux des cinq franchises ont été cédées cette saison, et il s'agit des Lakers et des Celtics.

Un chiffre d'affaire de 7,5 millions de dollars par match pour les Warriors

Collectivement, les 30 franchises NBA pèsent 165 milliards de dollars, et le nouveau deal TV signé avec Amazon, ESPN/ABC et NBC va encore booster les revenus dans les années à venir. Toujours selon Sportico, chaque équipe touchait environ 103 millions de dollars de droits TV la saison dernière, et ce chiffre grimpera à 143 millions dès cette année avec ce nouveau contrat, pour atteindre les 281 millions par saison en 2035 !

Dans le détail, on découvre aussi que les Warriors génèrent plus de 5 millions de dollars par match en billetterie et 2,5 millions via leurs loges VIP. Leur contrat maillot avec Rakuten rapporte 45 millions par an, et leurs revenus sponsoring dépassent ceux de n’importe quelle autre franchise. Il faut rappeler que les Warriors possèdent leur propre salle, le Chase Center, et que les 1.4 milliard de dollars investis pour sa construction seront rentabilisés. Même chose pour les Clippers où les revenus ont augmenté de 130% depuis l'arrivée dans l'Intuit Dome.

Les franchises WNBA cartonnent aussi en salle

Autre élément mis en avant : l'engouement pour la WNBA joue un rôle dans cette valorisation, et on comprend mieux pourquoi de nombreuses franchises souhaitent aussi posséder une équipe féminine.

Les Valkyries, créées par les Warriors, sont au sommet du classement de valorisation WNBA établi par Sportico, à 500 millions de dollars. Leur recette moyenne à la billetterie a même dépassé celle de dix équipes NBA l’an dernier, y compris les deux finalistes, le Thunder et les Pacers !

Huit autres franchises NBA bénéficient aussi de la bonne santé de la WNBA, avec notamment de nouvelles équipes créées à Cleveland, Detroit et Philadelphie. Le Fever, qui fait partie du même groupe que les Pacers, est devenu le symbole de cette envolée financière, puisque les coéquipières de Caitlin Clark avaient attiré plus de 17 000 spectateurs et spectatrices en 2024. Deux ans plus tôt, ils n'étaient que 1 700 en moyenne…