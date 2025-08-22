La WNBA va exploser son record d’affluence !

La WNBA surfe sur un buzz sans précédent et n'a jamais été autant suivie ! Au delà du fort contingent français, qui braque en France les projecteurs sur ce championnat, la ligue américaine attire les sponsors et les investisseurs, et les stars brillent, de Sabrina Ionescu à Napheesa Collier en passant par A'ja Wilson et bien d'autres, sans oublier bien sûr les jeunes pousses Caitlin Clark, Angel Reese ou encore la rookie Paige Bueckers, qui vient de planter 44 points contre Los Angeles.

La WNBA vit son âge d'or et les chiffres d'audiences TV avaient déjà témoigné de cet engouement populaire. Depuis jeudi, on sait aussi que l'affluence globale recensée par la WNBA confirme l'intérêt monstre pour les matchs de saison régulière.

Plus de 11 000 spectateurs en moyenne !

A un peu plus de deux semaines de la fin, la WNBA a annoncé avoir déjà battu son record d'affluence sur une saison avec un total de 2 501 609 spectateurs avant les matchs de cette nuit, soit en 226 rencontres disputées. Ce qui donne plus de 11 000 spectateurs de moyenne ! Le record d'affluence dans les salles avait jusque là été établi lors de la saison 2002. A l'époque, le championnat comptait 16 équipes, et il avait donc fallu 256 matchs pour y parvenir.

Même si Caitlin Clark n'a disputé que 13 matchs cette saison, chacune de ses sorties dans tout le pays a été « sold out » et surtout, la vague n'est pas retombée à Indiana après sa blessure. Les fans venaient pour voir Caitlin Clark, mais ils reviennent pour voir du bon basket et encourager le Fever. Les bons chiffres de la nouvelle franchise des Golden State Valkyries ont également boosté le tout, tout comme la meilleure couverture TV des matchs.

Il reste encore 55 matchs à jouer en saison régulière pour placer la barre le plus haut possible… et essayer de faire mieux l'an prochain. En espérant cette fois que Caitlin Clark et Angel Reese pourront livrer une saison pleine, et que d'autres joueuses majeures ne seront pas autant touchées par les blessures que cette saison.