Aux Etats-Unis, la WNBA séduit les très jeunes à la télévision

Publié le 20/08/2025 à 17:14

WNBA – Sur ABC, le basket féminin fait un carton chez les très jeunes et affiche des meilleures audiences que la NHL.

Même si Caitlin Clark est scotchée à l'infirmerie, ses brefs passages sur les terrains suffisent à ABC pour battre ses records d'audience. La chaîne nationale en a terminé des diffusions de match de saison régulière, et avec une moyenne de 1,43 million de téléspectateurs sur 12 matchs, ABC affiche une hausse de 13 % par rapport à 2024. Il faut savoir que ABC diffuse la WNBA depuis 2003, et que vu l'engouement actuel pour le basket féminin, la chaîne est passée de 8 à 12 rencontres diffusées.

Evidemment, les programmateurs avaient prévu de montrer cinq rencontres du Fever de Caitlin Clark, et même s'il n'en a disputé que trois, c'est suffisant pour attirer le public devant le petit écran. Sans surprise d'ailleurs, trois matches les plus vus sont ceux qu'elle a disputés :

– 2,7 millions de téléspectateurs face au Sky d'Angel Reese ;

– 2,2 millions face au Liberty, le champion WNBA ;

– 2,1 millions face aux Wings de Paige.

Au total, ABC détient trois des quatre meilleures audiences WNBA de la saison. La seule exception étant Liberty-Fever diffusé sur CBS (2,2 millions).

Selon SportsMediaWatch, la chaîne se félicite de grosses progressions, notamment chez les plus jeunes avec une audience en hausse de 21% chez les enfants de 2 à 17 ans ! Autre progression notable : +18 % chez les hommes de 18 à 34 ans.

SportsMediaWatch souligne que la moyenne de la WNBA sur ABC a dépassé celle de la saison régulière de la NHL sur la même chaîne.

Par Fabrice Auclert
