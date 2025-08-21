Au buzzer, Kelsey Plum gâche la performance historique de Paige Bueckers

Ce qu'a réalisé cette nuit Paige Bueckers face aux Sparks est tout simplement l'une des plus grandes performances de l'histoire de la WNBA ! La rookie des Wings a plané sur la rencontre pour finir avec 44 points à 17 sur 21 aux tirs, dont 3 sur 3 à 3-points. C'est un record égalé pour une rookie en WNBA, mais c'est aussi un record absolu dans l'histoire de la ligue. Jamais une joueuse n'avait dépassé les 40 points avec une telle adresse aux tirs : 81% !

Mais voilà, cette performance historique a été gâchée par une joueuse, la championne olympique Kelsey Plum. Les Wings avaient fait le plus dur en menant 80-79. Il reste une poignée de secondes, et les Sparks s'en remettent à leur arrière. Plum passe en revue le premier rideau défensif, et les Wings manquent de communication.

Résultat, lorsque Plum trouve la faille dans l'axe, il n'y a pas d'aide, et elle s'en va inscrire un panier avec la planche. Au buzzer ! C'est cruel pour Bueckers, qui était à l'opposé de l'action, tandis que ce succès à la sirène permet aux Sparks (17v-18d) de rester collées aux basques du Fever (19v-16d), des Valkyries (18v-17d) et du Storm (18v-17d).

Kelsey Plum a adoré l'ambiance !

Pour Plum, venue au printemps pour relancer la franchise, c'est évidemment un panier inoubliable. “C’était un match très serré, et tout le mérite en revient à Dallas, elles ont été incroyables… Paige a été incroyable aussi. J'avais manqué le tir précédent, mais en tant que joueuse tu dois toujours garder confiance en toi. J’avais décidé d’attendre la dernière seconde pour tirer, je ne voulais pas leur laisser une chance derrière. Et voilà… Game over !”

Le tout dans une ambiance de dingue puisque la Crypto.com Arena n'est pas restée insensible aux exploits de Bueckers. “C’était génial. J’ai vraiment apprécié l’ambiance du public. C’était électrique, ça allait d’un côté à l’autre” conclut Plum. “En tant que compétitrice, tu n’aimes pas forcément entendre les acclamations pour l’adversaire, mais une victoire reste une victoire.”

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.