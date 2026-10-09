Adou Thiero veut sortir de l’ombre aux Lakers

En dehors du trio Luka Doncic – Austin Reaves – Walker Kessler, rien n’est figé dans la rotation des Lakers. Alors que Quentin Grimes, Ziaire Williams, Jake LaRavia ou Matisse Thybulle se disputent notamment les places sur les ailes, Adou Thiero semble lui aussi avoir une carte à jouer sous JJ Redick.

Gêné par une blessure il y a un an, l’ailier de 22 ans a cette fois pu effectuer une préparation complète, et son début de présaison plaît à son coach. Malgré une petite frayeur à la réception d’un énorme dunk contre Golden State.

« Notre plafond s’élève s’il est capable [d’apporter en défense] tout en étant un joueur d’impact en attaque. En allant au rebond offensif, en coupant vers le cercle, en allant toucher des ballons dans la peinture… », considère-t-il. « J’ai vu une grosse progression chez lui à ce niveau sur les six ou sept dernières semaines. C’est emballant. »

Drafté au second tour en 2025, Adou Thiero n’a pas vraiment eu la possibilité de s’exprimer lors de sa saison rookie (25 matchs, pour seulement 1,9 point et 1,1 rebond de moyenne). Son activité, sa dureté et sa polyvalence incitent néanmoins à l’optimisme à Los Angeles, puisque c’est typiquement ce genre de profil énergique et physique qui doit accompagner Luka Doncic et Austin Reaves sur les postes extérieurs.

Un profil qui manque aux Lakers

Avec les départs de LeBron James et Rui Hachimura, des minutes sont à récupérer sur les ailes. Sans forcément prétendre à une place de titulaire, Adou Thiero pourrait ainsi se rendre indispensable par sa défense ou son activité au rebond et sans ballon. Autant de qualités précieuses aux côtés des principales options offensives des Lakers.

En Summer League, l’ancien pensionnaire de Kentucky et Arkansas en a déjà profité pour se montrer, et ses performances (15,4 points, 6,2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions) lui ont donné confiance pour la saison à venir.

« J’ai le sentiment que c’est simplement venu en jouant plus, en comprenant ce que je suis censé faire et en assimilant mieux mon rôle », développe-t-il. « Mon rôle lors de la Summer League était très différent de celui que j’aurai pendant la saison. J’avais davantage le ballon en main et je créais même du jeu. Je n’avais pas beaucoup d’expérience dans ce registre à l’époque, mais à mesure que la Summer League avançait, je me suis senti plus à l’aise et j’ai réalisé quand accélérer le rythme et tout le reste. »

Et JJ Redick de ne lui souhaiter qu’une chose : la santé. Car c’est avant tout la continuité dans le travail qui pourrait permettre à Adou Thiero de franchir un cap.

« C’est la plus longue période durant laquelle il a pu sans arrêt bosser, se développer, s’entraîner, et tout ce genre de choses », rappelle-t-il pour conclure. « Il ne cesse de progresser et c’est exactement ce qu’il peut contrôler à l’heure actuelle : quand il est en bonne santé, il s’améliore et il travaille non-stop. »

Adou Thiero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 LAL 25 5:58 51.6 33.3 63.6 0.4 0.8 1.1 0.4 0.8 0.3 0.4 0.1 1.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.