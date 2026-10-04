Pour le bien des Lakers, Matisse Thybulle vit un enfer aux entraînements

Matisse Thybulle savait bien qu’en rejoignant les Lakers, il serait surtout attendu pour ses qualités défensives. Il avait peut-être moins anticipé ce que cela impliquerait au quotidien : devoir se coltiner Luka Doncic et Austin Reaves en continu à l’entraînement…

Deux créateurs qui cumulent plus de 60 points de moyenne et obligent le spécialiste défensif à être constamment sur ses gardes. « Il faut travailler tellement dur », sourit Matisse Thybulle. « Ils ont énormément de talent. Pour moi, c’est formidable parce que le fait d’affronter quotidiennement deux des meilleurs attaquants de la NBA nous prépare tous, et moi en particulier, à ce qui nous attend. »

Des entraînements plus difficiles que les matchs ?

En rejoignant les Lakers pour un an au salaire minimum, Matisse Thybulle savait pourtant que sa mission principale serait défensive. Double membre d’une All-Defensive Team et auteur de 1.6 interception de moyenne en sept saisons, l’ailier doit apporter de la pression sur le porteur du ballon et perturber les lignes de passe.

« Pendant mon enfance, on me répétait que les entraînements devaient être plus difficiles que les matchs », raconte-t-il. « En NBA, c’est plus compliqué avec le rythme d’une saison régulière de 82 rencontres. Mais en défendant sur Luka et AR, les entraînements seront clairement plus difficiles que les matchs. »

Cette opposition entre créateurs et spécialistes défensifs est exactement ce que recherche JJ Redick. L’entraîneur estime que la progression doit fonctionner dans les deux sens. Luka Doncic et Austin Reaves doivent apprendre à négocier la pression de Matisse Thybulle, mais aussi celle de Ziaire Williams, chargé de les harceler sur toute la longueur du terrain.

En retour, Matisse Thybulle, Ziaire Williams et Adou Thiero sont confrontés aux lectures, aux changements de rythme et à la créativité de deux des attaquants les plus complets de la ligue. « Tous ces joueurs progressent en s’entraînant de cette façon », résume JJ Redick. « Cela fonctionne dans les deux sens. »

Un défenseur atypique ?

Et si Austin Reaves se dit carrément « agacé » au quotidien par ses nouveaux partenaires, c’est aussi parce que Matisse Thybulle possède un profil défensif inhabituel. L’Australien s’appuie moins sur la puissance physique que sur sa lecture du jeu, la vitesse de ses mains et sa capacité à intervenir dans le dos de son adversaire. « L’anticipation de Matisse est du plus haut niveau », reconnaissait d’ailleurs Austin Reaves.

Son arrivée s’inscrit dans la volonté des Lakers de bâtir une défense plus agressive autour de Walker Kessler. La présence du pivot derrière eux doit autoriser les extérieurs à accentuer leur pression, en sachant qu’un véritable protecteur de cercle peut corriger leurs erreurs dans leur dos.

Bronny James profite lui aussi de cette approche. Lors d’une opposition à cinq-contre-cinq, le jeune arrière a été chargé de défendre tout-terrain sur Luka Doncic et Austin Reaves. Une consigne directement venue du staff afin de développer ses instincts défensifs et de lui permettre de trouver sa place dans la rotation.

« Cela va me rendre meilleur en défense, notamment en allant les chercher sur toute la longueur du terrain », explique le fils de LeBron James. « Ils m’agacent, et moi aussi je les agace à l’entraînement. Continuer à faire cela va forcément me permettre de progresser. »

Matisse Thybulle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHI 65 19:48 42.3 35.7 61.0 0.7 1.0 1.6 1.2 2.2 1.4 0.8 0.7 4.7 2020-21 PHI 65 19:58 42.0 30.1 44.4 0.5 1.4 1.9 1.0 2.0 1.6 0.5 1.1 3.9 2021-22 PHI 66 25:32 50.0 31.3 79.1 0.6 1.7 2.3 1.1 2.4 1.7 0.6 1.1 5.7 2022-23 PHI 49 12:04 43.1 33.3 75.0 0.4 0.9 1.3 0.5 1.3 0.9 0.2 0.3 2.7 2022-23 POR 22 27:41 43.8 38.8 62.5 0.9 2.6 3.5 1.4 2.2 1.7 0.7 0.8 7.4 2023-24 POR 65 22:53 39.7 34.6 75.9 0.5 1.6 2.1 1.4 1.4 1.7 0.6 0.8 5.4 2024-25 POR 15 20:48 47.7 43.8 46.7 0.9 2.5 3.5 1.9 0.9 2.2 0.9 0.6 7.5 2025-26 POR 30 16:00 43.3 39.8 84.0 0.6 1.4 2.0 0.9 1.4 2.0 0.9 0.5 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.