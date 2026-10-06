Après avoir décroché mentalement, Jake LaRavia veut repartir de zéro

La saison de Jake LaRavia avait pourtant parfaitement commencé. Pour sa première année aux Lakers, l’ailier s’était en effet rapidement imposé comme un joueur important de la rotation de JJ Redick, au point de tourner à 10.0 points et 4.2 rebonds sur ses 39 premières sorties.

Puis quelque chose s’est cassé. Sur ses 43 derniers matchs de saison régulière, sa moyenne est tombée à 6.6 points, tandis que son adresse extérieure chutait de 35.3% à 27.9%. Une spirale autant mentale que sportive.

« J’ai eu un passage à vide mental la saison dernière et je n’ai pas réussi à m’en sortir », a-t-il reconnu lors du Media Day des Lakers.

La situation ne s’est pas arrangée en playoffs. Son temps de jeu est descendu à 14 minutes de moyenne et JJ Redick l’a même laissé sur le banc lors des deux dernières rencontres de la campagne des Lakers…

« Réflexion et intention »

Jake LaRavia n’a donc pas passé son été uniquement dans une salle de musculation. Le joueur de 24 ans explique avoir surtout cherché à comprendre pourquoi il avait été incapable d’enrayer cette mauvaise dynamique.

« Cet été a été un été de réflexion et d’intention pour moi », explique-t-il, conscient qu’à ce niveau, un tel décrochage « ne peut pas arriver ».

L’autre chantier a logiquement concerné son tir extérieur. Car Jake LaRavia sait déjà ce qu’il peut apporter sans ballon : de l’énergie, de la défense, du rebond et des coupes, des qualités qui lui avaient notamment permis de signer plusieurs grosses performances la saison passée.

Il lui reste désormais à retrouver de la stabilité. Pour y parvenir, l’ancien joueur des Grizzlies veut notamment suivre un conseil attribué à Kobe Bryant : ne pas davantage écouter les compliments que les critiques.

Une stratégie qu’il va devoir mettre en application après une bonne première sortie en présaison, avec 12 points en 21 minutes face aux Kings, à 5/6 au tir dont 2/3 de loin, avec 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres.

Jake LaRavia Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 35 11:50 38.9 33.8 77.8 0.5 1.3 1.8 0.6 1.4 0.3 0.5 0.1 3.0 2023-24 MEM 35 23:02 38.9 34.0 82.6 1.5 2.2 3.7 1.7 2.0 0.8 1.3 0.3 10.8 2024-25 SAC 19 19:19 43.8 38.5 57.9 1.2 1.6 2.8 1.3 2.1 0.9 0.9 0.2 6.1 2024-25 MEM 47 20:54 49.0 44.4 69.8 1.4 2.9 4.4 2.8 2.0 0.9 1.5 0.4 7.3 2025-26 LAL 82 25:08 45.9 32.1 76.3 1.4 2.6 4.0 1.8 2.4 1.3 1.1 0.5 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.