Jake LaRevanche

Les Lakers ont « sweepé » les Grizzlies pour cette saison, et personne n’est plus heureux que Jake LaRavia. Transféré par Memphis à Sacramento, avant de rebondir comme « free agent » aux Lakers, l’ailier a signé trois de ses meilleures performances face à ses anciens coéquipiers. En 48 heures, il a d’abord cumulé 21 points et 9 rebonds puis cette nuit, 26 points, 5 rebonds et 4 passes.

« Je lui ai dit devant tout le groupe après le match que, surtout en première mi-temps, son agressivité et sa confiance nous avaient énormément aidés » rapporte JJ Redick, qui confirme que l’été dernier, son premier coup de fil avait été pour recruter Jake LaRavia. « Ce qu’on essaie d’inculquer toute la saison, c’est la prise de décision en 0.5 seconde : être prêt à tirer en réception. Si tu attaques un un-contre-un et que tu as un avantage, tu dois le conserver. Tout ça demande de la confiance et de l’agressivité. Il a fait un match fantastique. Encore un très bon match défensif aussi, avec des déviations et une vraie activité pour perturber l’adversaire. »

Un « role player » qui connaît parfaitement… son rôle

Austin Reaves et Rui Hachimura à l’infirmerie, Jake LaRavia s’est installé dans le cinq des Lakers, et il prend de plus en plus d’initiatives en attaque. Même dans le 4e quart-temps. Résultat : 10 tirs à 3-points, son record en carrière.

« Je me sens très à l’aise. Honnêtement, j’aurais peut-être même pu en prendre deux ou trois de plus ce soir, mais je les ai laissés passer. Chaque match est une nouvelle étape » explique-t-il. « Je progresse dans ma façon de jouer en attaque. Avec l’absence d’Austin, c’est un rôle supplémentaire que je peux assumer. Donc ça se passe bien. »

Forcément, vu ses stats face aux Grizzlies, on se demande s’il est particulièrement motivé, voire revanchard face à Memphis. « J’avais déjà fait un bon match contre eux quand j’étais à Sacramento après avoir été échangé. C’est toujours sympa de jouer contre des gars que je connais, mais à part ça, ça reste juste un match comme les autres » assure-t-il, avant de conclure sur son rôle. « Je me vois comme un joueur qui, quand on lui dit clairement ce qu’on attend de lui, va simplement aller sur le terrain et le faire. J’ai eu beaucoup de discussions avec JJ, avec mon coach Bo, et ils me disent ce qu’ils veulent que je fasse. Moi, j’essaie simplement de le faire du mieux possible à chaque match. Les tirs ne rentreront pas tous les soirs, mais je peux contrôler l’effort que j’apporte : aller au rebond offensif à chaque action, jouer avec énergie. Ils parlent souvent du taux de rebonds offensifs, et j’essaie d’apporter ça chaque soir, ainsi que de l’énergie à cette équipe. »

Jake LaRavia Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 35 11:50 38.9 33.8 77.8 0.5 1.3 1.8 0.6 1.4 0.3 0.5 0.1 3.0 2023-24 MEM 35 23:02 38.9 34.0 82.6 1.5 2.2 3.7 1.7 2.0 0.8 1.3 0.3 10.8 2024-25 SAC 19 19:19 43.8 38.5 57.9 1.2 1.6 2.8 1.3 2.1 0.9 0.9 0.2 6.1 2024-25 MEM 47 20:54 49.0 44.4 69.8 1.4 2.9 4.4 2.8 2.0 0.9 1.5 0.4 7.3 2025-26 LAL 32 25:53 45.9 32.0 71.6 1.6 2.7 4.3 1.9 2.4 1.3 1.1 0.5 9.1

