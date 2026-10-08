Face aux inquiétudes, Tom Dundon réaffirme ses ambitions pour Portland

Devenu propriétaire des Blazers en fin de saison dernière, Tom Dundon ne fait clairement pas l’unanimité à Portland. Entre les nombreux licenciements au sein de la franchise et les négociations tendues autour de la rénovation du Moda Center, l’homme d’affaires a déjà suscité la défiance d’une partie des supporters.

Pour les rassurer, le nouveau patron de la franchise s’est adressé aux abonnés des Blazers dans un email, affichant clairement ses ambitions : remporter un titre NBA. À Portland, et pas ailleurs.

« J’apprends encore à découvrir Portland et ses fans. Mais une chose est déjà claire : vous êtes là, vous êtes passionnés et vous attendez plus que la médiocrité. Donc je respecte cela », a écrit celui qui détient aussi des parts chez les Carolina Hurricanes en NHL. « J’ai vu le même dévouement à Raleigh, où les fans viennent tout juste de voir leur équipe soulever la Stanley Cup. »

Un exemple de réussite sur lequel Tom Dundon entend s’appuyer pour convaincre les supporters de ses ambitions.

« Je ne suis pas du genre à faire des promesses que je ne peux pas tenir. Mais mon bilan parle de lui-même et mon intention ici est très claire : ramener un titre de champion à Portland. »

Le Moda Center au cœur des débats

Reste que les ambitions sportives ne suffiront pas à dissiper toutes les inquiétudes. Autre sujet sensible évoqué par Tom Dundon : le Moda Center. Le groupe de propriétaires souhaite obtenir 585 millions de dollars de fonds publics pour rénover la salle, mais un accord doit encore être trouvé avec la ville de Portland…

Les discussions doivent aboutir d’ici le mois de décembre mais, en cas d’échec, certains craignent déjà que les Blazers n’envisagent un déménagement. La réponse de leur dirigeant vise donc également à calmer les rumeurs, alors que la NBA surveille de près le dossier.

« En ce qui concerne la salle, nous regardons sur le long terme », a ajouté Tom Dundon. « Nous travaillons pour nous assurer que le Moda Center reste l’une des meilleures salles de toute la NBA. Il y a encore du travail, mais nous continuerons tant que nous n’y serons pas parvenus. »

Un discours rassurant sur ses intentions, même si le propriétaire des Blazers ne prend pas d’engagement formel sur le maintien de la franchise à Portland. Pour les supporters, l’issue des négociations autour du Moda Center sera donc au moins aussi importante que les ambitions de titre affichées par Tom Dundon.