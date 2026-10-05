Jalen Duren veut tourner la page et reconquérir les Pistons

« Je suis un joueur des Pistons et je veux être un joueur des Pistons pour la vie. Je veux donner tout ce que j’ai pour les Pistons et pour leurs fans. » En opération reconquête, Jalen Duren n’a pas manqué son premier rendez-vous devant la presse depuis qu’il a accepté de re-signer chez les Pistons pour 200 millions de dollars sur cinq ans.

Après plusieurs mois de négociations et de tensions entre les deux camps… « Il y a du soulagement et de l’excitation. Je suis ravi d’être de retour », assure l’intérieur. « C’est ici que tout a commencé pour moi. C’est tout ce que j’ai connu dans ma carrière et dans le basket professionnel… »

Pour Jalen Duren, la fin de ce feuilleton apportera aussi la paix à son entourage, et c’est bien là l’essentiel : « Je suis content pour ma famille. C’est moi qui suis en première ligne et à qui tout le monde demande comment les choses se passent, sauf que mes proches entendent tout ça et ils le subissent également… Donc je suis juste content que ce soit enfin terminé pour eux aussi. »

Beaucoup de rumeurs infondées ?

Pendant plusieurs semaines, les critiques furent effectivement nombreuses et le pivot All-Star en a pris pour son grade. Accusé de privilégier l’argent à la réussite collective, il tient toutefois à rappeler qu’il ne faut pas croire les différentes choses sorties dans la presse.

« Rien n’est venu de moi. Tout ce qui circulait n’était que de la pure spéculation », précise-t-il ainsi. « Je crois qu’une grande partie de ce qui s’est dit était faux. Les gens ont gobé plein de trucs sans que ça sorte directement de ma bouche. Mais il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire contre ça. »

Pendant tout ce temps, Jalen Duren s’est en tout cas montré discret dans les médias et sur les réseaux, se contentant de laisser ses agents gérer la situation avec les dirigeants de Detroit.

« Je n’ai jamais vu ça comme une mauvaise chose. J’ai utilisé tout ce temps pour grandir mentalement et j’ai le sentiment d’en être ressorti grandi. En étant un meilleur homme et un meilleur joueur », indique-t-il.

Rebondir après l’échec des derniers playoffs

La bonne nouvelle, c’est que malgré toutes les critiques, Jalen Duren a pu observer le soutien sans faille de Cade Cunningham et J.B. Bickerstaff, son meneur de jeu et son entraîneur.

« Ils m’ont réaffirmé tout leur amour et toute mon importance pour l’équipe », souligne celui qui était parfois annoncé du côté de Sacramento ou Milwaukee. « Cade [Cunningham] est quelqu’un avec qui j’ai tissé un lien qui dépasse largement le cadre du basket. Pareil avec J.B. Ça ne fait que deux ans qu’on se connaît, mais même avec lui, j’ai développé une relation très spéciale. »

À bientôt 23 ans, Jalen Duren espère désormais passer à autre chose et se concentrer sur ce qui l’attendra en 2026/27. Car malgré une dernière saison régulière réussie (19.5 points, 10.5 rebonds), il reste sur une campagne de playoffs qui a quelque peu entaché sa réputation.

« Ça a été une vraie leçon d’humilité et ça m’a prouvé que je devais être meilleur, que je devais progresser pour mes coéquipiers et pour la franchise », reconnaît le All-Star. « J’ai dû me regarder dans la glace et me dire que je devais m’améliorer. J’ai déjà accompli pas mal de choses, mais je suis assez grand pour reconnaître mes faiblesses. Je sais que j’ai fait le nécessaire pour me construire un avenir encore meilleur. »

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.