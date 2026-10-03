Bam Adebayo « ne regrette rien » de ses 83 points

Sa place dans l’histoire du basket, Bam Adebayo est allé la chercher. Le 11 mars dernier, à l’occasion d’une rencontre entre le Heat et les Wizards, l’intérieur a inscrit à jamais son nom dans les livres des records de la NBA.

En atteignant 83 points, il réalisait tout simplement la deuxième meilleure performance de l’histoire de la Grande Ligue au scoring, derrière les 100 points de Wilt Chamberlain. Il dépassait par la même occasion le record de points du XXIe siècle, jusqu’ici détenu par le défunt Kobe Bryant avec ses 81 unités face aux Raptors en 2006.

Forcément, certains fans de la légende des Lakers ont manifesté leur mécontentement. Pas seulement parce que leur idole avait été dépassée, mais aussi pour la manière . Dans le dernier quart-temps, alors que Miami avait match gagné, Bam Adebayo est resté sur le parquet jusqu’au bout et a inscrit la majorité de ses derniers points sur la ligne.

« J’idolâtrais Kobe Bryant »

Une fin de match qui avait fait polémique, mais que le triple All-Star assume pleinement.

« J’ai foncé. Je savais exactement ce que je faisais », a-t-il déclaré dans l’émission Makeshift. « Je ne sais pas comment le dire sans paraître vulgaire : mais je n’en ai rien à foutre de ce que les gens négatifs peuvent dire de négatif là-dessus. J’idolâtrais Kobe Bryant. Dans ma tête, je me disais : ‘J’ai 70 points avec neuf minutes à jouer.’ Donc j’avais une décision à prendre à ce moment-là : ‘Ouais, [Erik] Spoelstra peut très bien me sortir maintenant, ou alors je peux aller au bout.’ Et là, je me suis dit : ‘J’y vais !’ Je savais exactement où j’en étais à ce moment-là. J’étais crevé, mais j’y suis allé. »

D’autant plus que le joueur formé à Kentucky n’est pas connu comme un scoreur de ce calibre. Une critique qui l’a surtout poussé à aller au bout, conscient qu’une telle occasion ne se représenterait peut-être jamais.

« Je me suis dit : ‘Je n’aurai peut-être plus jamais cette chance.’ Les gens me disaient : ‘Mec, t’aurais dû t’arrêter à 81 !’ Pourquoi ? Pour que vous ne puissiez jamais me citer ? Je sais déjà comment sont les fans de Kobe, j’en suis un ! Si Kobe s’était un jour retrouvé avec 87 points à sept minutes de la fin, je suis sûr qu’il aurait voulu aller chercher Wilt », a ainsi conclu le natif du New Jersey.