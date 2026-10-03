À Denver, le rebond offensif doit aussi servir la défense

On l’a compris, et ça ne devrait pas changer la saison prochaine : la défense n’est pas le fort des Nuggets. Pour l’améliorer, c’est d’ailleurs vers l’attaque que Denver se tourne naturellement.

Ce fut déjà le cas la saison dernière, lorsque le staff s’est concentré sur la réduction des pertes de balle, les Nuggets devenant l’une des équipes qui perdaient le moins de ballons en NBA. Insuffisant toutefois pour réellement inverser la tendance puisque les champions NBA 2023 n’ont terminé qu’au 21e rang défensif, notamment à cause de leurs difficultés à contenir le jeu de transition adverse.

Le remède évoqué cette fois ? Le rebond offensif. Cela peut sembler contradictoire, mais depuis le début du camp d’entraînement, une stratégie de plus en plus répandue en NBA rythme les séances des Nuggets : le « tag-up ».

Le principe est plutôt simple : lorsqu’un tir est pris, certains attaquants bien définis ne sont pas chargés du repli. Ils ne foncent pas non plus directement vers le cercle mais viennent se placer dans le dos d’un défenseur susceptible de prendre le rebond. Ils restent ainsi en position pour disputer le rebond s’il vient vers eux, tout en pouvant immédiatement gêner le premier dribble ou la première passe adverse si la défense récupère le ballon.

De nouvelles habitudes à prendre

« C’est quelque chose que les équipes européennes font depuis toujours », a expliqué le coach David Adelman. « Ce qui se comprend en Europe, parce qu’elles sont très physiques sur le porteur de balle. Je pense qu’en NBA, il s’agit surtout d’empêcher la première passe ou le premier dribble de se faire vers l’avant. Comme ça, on peut revenir et se mettre en place. Parce qu’on sait ce qu’est la ligue aujourd’hui. […] Il y a tellement de joueurs dans notre ligue qui, si le ballon est remonté par la ligne de touche, gagnent ce duel. Donc, il s’agit de se donner une chance de revenir, de communiquer, de jouer en défense collective. Avec une équipe comme la nôtre, ça aide. »

Ce plan doit permettre aux Nuggets de mieux imposer leur rythme des deux côtés du terrain. Ils y parvenaient déjà en attaque, mais veulent désormais empêcher leurs adversaires d’accélérer à la moindre occasion.

David Adelman, désormais épaulé par Dave Joerger, va utiliser le reste du camp pour ancrer cette nouvelle habitude, encore loin d’être naturelle pour tout le monde.

« Les gars doivent s’habituer au fait que c’est une sensation contradictoire », a déclaré le stratège. « On veut qu’ils aillent vers le cercle pour défendre. Ça ralentit la transition. Julian Strawther nous a offert un exemple incroyable : il est allé au rebond offensif puis il a pris le porteur de balle. Ses quatre coéquipiers sont revenus, se sont mis en place, ont pris leurs responsabilités. Ensuite, lui est revenu en vitesse. […] Il faut être constant là-dessus. »