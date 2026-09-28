Dave Joerger, la touche « Grit and Grind » des Nuggets

Même s’il a déjà 20 matches de playoffs dans les jambes, David Adelman reste un très jeune coach de 45 ans, qui n’a au fond qu’une véritable saison à son CV. Pour rappel, avant l’exercice 2025/26, il avait dirigé les trois derniers matches de la saison 2024/25, après le licenciement surprise de Michael Malone, avant d’enchaîner sur les playoffs. Il a donc logiquement besoin d’un peu d’expérience à ses côtés sur le banc.

C’est pourquoi la franchise de Denver est allée chercher Dave Joerger, qui compte six saisons comme « head coach », à Memphis (2013-2016) puis Sacramento (2016-2019). Avant et après, il a connu de longues années dans un rôle d’assistant, encore dernièrement à Philadelphie (2020-2023) et Milwaukee (2024-2026), aux côtés de Doc Rivers à chaque fois.

Visiblement, le nouvel assistant est déjà sous le charme de l’entraîneur de Denver. « C’est une encyclopédie », compare-t-il. « Il se souvient de certaines choses des années en arrière. Je le remarque car je suis un fou de systèmes. Je me souviens de certains systèmes d’Avery Johnson, de certains déplacements et lui me dit alors qui était placé où. C’est là que je me suis dit qu’on avait des choses à se dire. »

Les deux techniciens peuvent ainsi confronter leurs souvenirs et leurs idées. « C’est sympa de lancer des idées comme ça et cela favorise les échanges sur la résolution de problèmes », poursuit Dave Joerger. « On se souvient de telle ou telle situation face à tel ou tel joueur et ça débouche sur d’autres idées. »

Mieux défendre

Avec son expérience à Memphis, soit les dernières années du « Grit and Grind », cette culture défensive propre aux Grizzlies de Tony Allen et Marc Gasol qui a marqué la NBA dans les années 2010, l’ancien entraîneur peut s’avérer précieux pour aider les Nuggets à retrouver des standards défensifs dignes d’un candidat au titre.

Les deux dernières saisons, les joueurs du Colorado ont terminé parmi les dix plus mauvaises défenses de la ligue (21e en 2026, 22e en 2025 sur les points encaissés sur 100 possessions), alors qu’ils étaient 8es en 2024 et 15es en 2023, l’année du titre.

Dave Joerger et Jared Dudley, autre assistant, sont là pour permettre de retrouver une défense efficace et régulière. Car Nikola Jokic et sa bande manquent depuis deux saisons de constance de ce côté du parquet.

« La défense est peut-être un problème mais il y a d’autres domaines statistiques où l’on peut progresser. La défense en transition sans doute. Le nombre de ballons déviés, les interceptions, les ballons perdus provoqués », liste ainsi le nouvel assistant des Nuggets.