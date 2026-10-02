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Kon Knueppel compte bien être prêt pour le début de saison

Publié le 2/10/2026 à 17:26 Twitter Facebook

NBA – La jeune star des Hornets, touchée à l’ischio-jambier et absente de toute la présaison, espère bien être en tenue pour le premier match de saison régulière.

La saison régulière des Hornets n’a pas encore commencé qu’une première mauvaise nouvelle a déjà frappé la franchise. Kon Knueppel et Grant Williams se sont ainsi blessés à l’entraînement. Les deux manqueront donc les quatre matchs de la présaison et leur présence pour le début des choses sérieuses reste très incertaine puisqu’ils seront réévalués avant le début de la saison régulière.

Mais que s’est-il passé exactement ? Pour le shooteur de Charlotte, c’était le 9 septembre dernier, pendant un match avec ses coéquipiers.

« J’ai pris un rebond défensif et je suis parti en coast-to-coast », raconte-t-il. « Et j’ai senti mon ischio-jambier se tendre, comme une crampe. Puis, je me suis dit que ça n’en était pas une. C’était une tension à l’ischio-jambier. »

Trois semaines plus tard, la situation s’est améliorée pour Kon Knueppel. « Je me sens bien et je n’ai plus mal désormais. Il faut suivre les différentes étapes : courir, refaire du cinq-contre-cinq, faire du contact. »

Reste à savoir s’il sera en tenue le 21 octobre, à Brooklyn, pour l’ouverture de la saison régulière…

« Je veux jouer tous les matchs et on l’a vu la saison passée. J’ai eu une sérieuse blessure à la cheville et je n’ai manqué qu’une seule rencontre », rappelle-t-il. « Je n’ai jamais manqué un match de lycée ou d’université. Donc je vais faire mon possible pour me préparer à jouer toutes les rencontres. »

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2025-26 CHA 81 31:30 47.5 42.5 86.3 1.2 4.1 5.3 3.4 2.1 0.7 2.0 0.2 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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