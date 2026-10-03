À Phoenix, Luke Kennard a le feu vert pour shooter encore plus

« Ça a été une transition vraiment bonne, fluide et facile. Je l’ai déjà vécue plusieurs fois maintenant. » Luke Kennard commence à se faire changer régulièrement de maillot.

Après les Grizzlies, puis les Hawks et les Lakers l’an dernier, le joueur drafté par les Pistons va connaître sa 4e franchise NBA en seulement deux ans en enfilant les couleurs des Suns. Ces derniers sont parvenus à s’offrir cet été les services du joueur avec un contrat de 13 millions de dollars sur deux ans.

Le joueur de 30 ans arrive dans l’Arizona avec le statut de sniper le plus adroit de la ligue à 3-points avec 47.8% de réussite derrière l’arc. « On me connaît pour mon tir, pour ma capacité à mettre régulièrement des tirs à trois points et à être efficace, mais en même temps, avec la manière dont ils jouent et évoluent ensemble, il s’agit simplement d’être un joueur de basket », lâche-t-il.

« Fier » de ses qualités de shooteur, le spécialiste n’en veut pas moins « être un bon joueur de basket » qui utilise son QI, fait les bons choix et prend les bonnes décisions. « Il s’agira évidemment de mettre des tirs à 3-points, d’en inscrire beaucoup, je l’espère, mais en même temps, simplement d’être un joueur de basket intelligent et efficace. »

« Shoote davantage, shoote davantage, et prends des tirs plus difficiles »

Le nouvel arrivant sait que les Suns l’ont recruté pour ça. Ils ne manquent d’ailleurs de le lui rappeler à l’entraînement. « Cette année, depuis que j’ai signé ici, mes coéquipiers, les coaches, tout le monde me dit : ‘Shoote davantage, shoote davantage, et prends des tirs plus difficiles.’ Et ça me réjouit », rapporte-t-il ainsi.

Luke Kennard est loin d’être le shooteur le plus prolifique de la ligue en volume. La saison passée, il tirait à trois reprises en moyenne chaque soir depuis la ligne à 7m25. Sa saison la plus prolifique en la matière remonte à 2019-20 avec 6.5 tentatives par rencontre. Cette année-là, il avait signé sa meilleure saison au scoring avec un peu moins de 16 points de moyenne avec les Pistons.

L’attente des Suns à le voir dégainer davantage est sans doute liée à la nature de l’effectif. Cet été, ils ont envoyé Grayson Allen et Royce O’Neale vers Charlotte pour récupérer Miles Bridges. Les deux hommes en question prenaient environ 16 des 41 tentatives lointaines de l’équipe.

« Le coach m’a dit : ‘Je sais que tu as terminé en tête de la NBA au pourcentage à 3-points.’ Puis il m’a dit : ‘Je ne sais pas si on pourra obtenir la même chose cette année, parce que je veux que tu prennes des tirs plus difficiles.’ Et en tant que joueur, ça renforce forcément la confiance en soi », s’enthousiasme l’intéressé.

Luke Kennard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DET 73 20:02 44.3 41.5 85.5 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.6 0.9 0.2 7.6 2018-19 DET 63 22:49 43.8 39.4 83.6 0.2 2.7 2.9 1.8 1.5 0.4 0.9 0.2 9.7 2019-20 DET 28 32:56 44.2 39.9 89.3 0.3 3.2 3.5 4.1 2.3 0.4 1.5 0.2 15.8 2020-21 LAC 63 19:33 47.6 44.6 83.9 0.2 2.3 2.6 1.7 1.4 0.4 0.8 0.1 8.3 2021-22 LAC 70 27:25 44.9 44.9 89.6 0.3 3.0 3.3 2.1 1.4 0.6 0.9 0.1 11.9 2022-23 LAC 35 20:43 46.4 44.7 95.0 0.2 2.2 2.4 1.1 1.3 0.5 0.9 0.1 7.8 2022-23 MEM 24 24:35 52.6 54.0 94.7 0.4 2.8 3.1 2.3 1.5 0.5 0.7 0.0 11.3 2023-24 MEM 39 25:37 44.8 45.0 88.9 0.3 2.6 2.9 3.5 1.0 0.5 1.4 0.1 11.0 2024-25 MEM 65 22:39 47.8 43.3 89.5 0.6 2.2 2.8 3.3 0.9 0.8 1.1 0.1 8.9 2025-26 ATL 46 20:31 53.8 49.7 91.4 0.4 1.7 2.2 2.1 1.2 0.7 0.7 0.1 7.9 2025-26 LAL 32 23:02 52.7 44.8 91.2 0.4 2.2 2.6 2.4 1.5 0.7 0.9 0.1 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.