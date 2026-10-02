Stephanie White après l’élimination du Fever : « L’arbitrage a été épouvantable »

C’est l’une des images de ce Game 3 entre les Aces et le Fever : Caitlin Clark, la bouche en sang, qui part se plaindre auprès d’un des arbitres. La séquence se déroule dans le quatrième quart-temps, lorsque la meneuse du Fever et Jewell Loyd luttent pour un rebond. Le coude de la joueuse des Aces heurte alors la bouche de la star d’Indiana, qui saigne et doit sortir brièvement pour être soignée.

Les arbitres revoient l’action, mais décident finalement de ne siffler aucune faute, au grand désarroi de Caitlin Clark, qui tente alors d’obtenir des explications.

« Je ne dis pas que nous ne faisons pas de faute, mais l’autre équipe en commet aussi », souligne la coach du Fever, Stephanie White. « La pilule est dure à avaler lorsque vous n’obtenez pas de coup de sifflet et qu’il n’y a aucune régularité. »

Le Fever a d’ailleurs eu un autre différend avec le corps arbitral plus tôt dans la rencontre. Dans le deuxième quart-temps, Brianna Turner tente de prendre position dans la raquette, défendue par Lexie Hull. Pour faire la différence, la joueuse des Aces enroule son bras autour de l’arrière du Fever, qui chute.

35 lancers francs à 20

Les arbitres sanctionnent pourtant Lexie Hull d’une faute, ce qui provoque la colère de Stephanie White, qui cherche alors à demander un challenge. Celui-ci n’arrivera jamais et, à la place, la technicienne du Fever écope d’une faute technique pour avoir crié sur les arbitres…

« Ils ne nous parlaient pas », regrette Stephanie White. « En réalité, ils nous fuyaient parce que j’ai obtenu une faute technique pour être entrée sur le terrain afin de demander mon challenge. »

Au coup de sifflet final, le Fever n’avait tiré que 20 lancers francs contre 35 pour Las Vegas. Les Aces ont converti 28 de leurs 35 tentatives, tandis qu’Indiana a été moins adroit, terminant à 14/20 dans l’exercice.

Dans une rencontre serrée presque de bout en bout, cet écart aux lancers francs a forcément alimenté la frustration du Fever après sa défaite face aux Aces.

« L’arbitrage a été épouvantable », tranche d’ailleurs Stephanie White pour conclure. « Quand on regarde la feuille de match, on voit que les Aces ne commettent pas de faute, mais qu’elles sont dans la pénalité tôt dans le troisième et le quatrième quart-temps. Bien sûr que cela nous a ralenti. »