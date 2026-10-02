A’ja Wilson envoie Caitlin Clark et le Fever en vacances

Le Fever n’a pas créé l’exploit de sortir les championnes en titre… A Las Vegas, les premières minutes de la partie avaient pourtant tourné en faveur du Fever. Kelsey Mitchell et Caitlin Clark enchaînent les paniers tandis que les Aces peinent à lancer leur rencontre (10-2).

Les Aces ne se laissent pas distancer davantage et comptent sur A’ja Wilson (36 points, 10 rebonds). La défense d’Indiana n’a pas de solution pour arrêter la MVP en titre qui convertit un 2+1 pour donner l’avantage à l’équipe locale (23-22). Jusqu’à la fin de ce premier acte, les deux équipes s’échangent les paniers et sont à égalité après dix minutes de jeu (31-31).

Si les deux formations avaient été adroites dans le premier acte, elles manquent d’adresse dans la période suivante. Les paniers sont moins nombreux et c’est finalement Las Vegas qui finit par se détacher. A’ja Wilson réussit deux tirs à mi-distance et Jackie Young sanctionne à 3-points. Juste avant la mi-temps, l’arrière sert Chelsea Gray derrière l’arc qui permet aux Aces de mener 54-48 au moment de rejoindre les vestiaires.

Le duo Young-Wilson continue de faire des dégâts dans la défense du Fever. Si les deux joueuses sont en réussite, Indiana n’arrive pas à répondre et accumule dix points de retard. Les joueuses de Stephanie White se réveillent avant d’entrer dans le dernier acte avec un 9-1 pour revenir à deux possessions, mais Chelsea Gray répond à mi-distance et va être décisive dans le quatrième quart-temps (70-64).

Chelsea Gray décisive dans les dernières minutes

Ce panier ne ralentit pas le Fever qui recolle à deux points grâce à un tir primé de Sophie Cunningham dès le début de cette dernière période. Indiana n’arrive pas à égaliser puisque l’ailière du Fever commet une faute sur un tir à mi-distance de Chelsea Gray, ce qui permet à la meneuse de convertir ce 2+1. Dans la foulée, Jackie Young et A’ja Wilson enchaînent les lancers francs et Las Vegas se redonne de l’air (80-70).

Indiana s’offre un dernier espoir à trois minutes du terme lorsque Kelsey Mitchell plante un nouveau tir à 3-points pour ramener son équipe une nouvelle fois à deux points (82-80). Néanmoins, pendant plus d’une minute, aucune des deux équipes ne réussit à marquer un point. Finalement, c’est Las Vegas qui retrouve de la réussite en premier grâce à deux lancers francs de Chelsea Gray qui enchaîne avec un nouveau tir à mi-distance.

Les espoirs du Fever sont définitivement enterrés dans la dernière minute lorsqu’Aliyah Boston commet une faute sur A’ja Wilson alors que la MVP en titre est encore dans sa moitié de terrain. Cette faute permet à l’intérieur de Las Vegas de tirer deux lancers-francs qu’elle ne manque pas. Ainsi, les Aces s’imposent 94-83 et se qualifient pour le tour suivant où elles défieront les Valkyries ou les Wings. Comme l’année dernière, le Fever n’a pas réussi à venir à bout de Las Vegas en playoffs.