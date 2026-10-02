Caleb Wilson doit apprendre à défendre loin du cercle

Joueur à suivre du côté de Chicago, Caleb Wilson est au centre de l’attention et des promesses. La franchise sait qu’elle va devoir être patiente avec son rookie, bien qu’il soit très ambitieux et talentueux, et qu’elle devra accepter le déchet dans son jeu offensif. Quant à la défense, le débutant tient le discours classique d’un nouveau joueur.

« Je vais faire le nécessaire. Je suis comme ça », assure l’ancien de North Carolina. « Peu importe qui est en face de moi, surtout qu’ils devront aussi défendre sur moi. Je vais être le plus physique possible. Bien évidemment que je vais passer par des moments difficiles mais je suis à l’aise avec l’idée de défendre contre n’importe qui. »

Reste à savoir justement qui se retrouvera face à lui. Avec ses 2m08 et ses qualités athlétiques, Caleb Wilson était habitué à défendre sur des intérieurs en NCAA. En NBA, il va devoir changer sur les écrans et croiser aussi des extérieurs et des ailiers, et donc évoluer loin du cercle. Un changement important à intégrer…

« Concernant Caleb, un des sujets, c’est de lui apprendre à défendre sur le périmètre », indique Tiago Splitter. « Il a défendu toute sa vie, et particulièrement à l’université, sur des grands. Là, il doit s’habituer à être à l’extérieur, à naviguer entre les écrans, à passer au-dessus ou en dessous. Ça fait partie de sa progression. »

Le coach des Bulls avance même l’idée que son rookie pourrait être chargé de défendre sur le meneur adverse !

« Chaque duel est différent. Il y a des avantages et des inconvénients », explique Caleb Wilson à propos de son rôle à venir en défense dans cette équipe de Chicago qui entame un tout nouveau cycle. « Mais avec le temps, plus je vais devenir puissant physiquement, plus j’aurai l’avantage dans tous les domaines. »