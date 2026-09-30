Les Bulls entre enthousiasme et patience avec Caleb Wilson

Après son arrivée à Chicago, Caleb Wilson a multiplié les déclarations fracassantes. Entre son ambition de gagner le trophée de Rookie de l’année et celle de faire mieux que… Michael Jordan. Son statut de quatrième choix de la Draft, ses performances en Summer League et son jeu spectaculaire ont forcément donné le sourire aux Bulls et à leurs fans.

« C’est un joueur de 2m09 polyvalent, qui peut évoluer à plusieurs postes. Il essaie de faire le juste choix. Il n’y a pas un jour où, pendant les matchs d’entraînement, et c’est ça qui est excitant, il est arrivé en disant qu’il allait shooter à chaque fois », décrit avec enthousiasme le vice-président des Bulls, Bryson Graham. « Il veut faire le bon choix. Il est comme ça. Rien ne lui a fait baisser les bras et ce sera dur d’y parvenir car il est très compétitif et a de grandes attentes. »

Tiago Splitter partage le même enthousiasme. « Je suis comme tout le monde, je suis enthousiaste devant Caleb », confirme le nouveau coach de Chicago. « C’est un 4e choix de Draft et il le montre tous les jours. C’est dur de lui imaginer un plafond. »

Des promesses, des réussites mais aussi du déchet

Avec de telles promesses, il serait facile d’imaginer Caleb Wilson changer rapidement le visage des Bulls. Mais Chicago veut aussi rappeler qu’il n’a que 20 ans et qu’il reste un débutant.

« Les attentes sont sans doute très hautes car Caleb est très loquace mais, en interne, on sait que c’est une saison de progression, de développement », insiste Bryson Graham. « On doit accepter de lui laisser une marge de manœuvre car il y aura des hauts et des bas, des progrès et aussi des reculs. »

Et forcément des critiques si le rookie des Bulls n’est pas à la hauteur des ambitions qu’il a lui-même affichées. Caleb Wilson en a conscience et sait désormais qu’il devra surtout convaincre sur le terrain.

« En tant que rookie, les gens vont respecter plus mes actions que mes mots. Je vais laisser mes actions parler et les mots viendront ensuite. Mon objectif, c’est de donner le ton avec mon jeu. Ça a toujours été mon leadership », précise-t-il.