Les Suns prolongent leurs jeunes

Les Suns continuent de miser sur Ryan Dunn et Khaman Maluach puisque la franchise a activé la quatrième année du contrat rookie de l’ailier ainsi que la troisième année de celui de son jeune pivot.

Les deux joueurs disposaient déjà d’un salaire garanti pour la saison 2026/27. Ces décisions permettent à Phoenix de les conserver une année supplémentaire et garantissent désormais leur rémunération pour l’exercice suivant.

Ryan Dunn percevra ainsi 5.03 millions de dollars en 2027/28, contre 6.62 millions pour Khaman Maluach.

Ryan Dunn bientôt éligible à une prolongation

Sélectionné en 28e position de la Draft 2024, Ryan Dunn s’est progressivement installé dans la rotation des Suns. En deux saisons, l’ailier a disputé 144 rencontres de saison régulière, dont 60 comme titulaire, pour des moyennes de 6.4 points et 3.9 rebonds en 19 minutes.

C’est avant tout grâce à ses qualités défensives et athlétiques qu’il a gagné la confiance de Phoenix. Son développement en attaque reste en revanche plus irrégulier, avec 44% de réussite au tir, 32% derrière l’arc et seulement 49% aux lancers-francs depuis son arrivée en NBA.

Une occasion à saisir pour Khaman Maluach

Le cas de Khaman Maluach est différent. Choisi à la Draft 2025, le pivot sud-soudanais a bénéficié d’un rôle limité pendant sa saison rookie, avec 3 points, 2.9 rebonds et 0.7 contre en neuf minutes de moyenne sur 46 apparitions.

Mais le jeune intérieur de 20 ans a réalisé une Summer League convaincante et devrait disposer de davantage de responsabilités cette saison. L’opération à l’épaule de Mark Williams, qui va manquer le début de saison, a ouvert des minutes dans la raquette.

Khaman Maluach devra désormais les partager avec Duop Reath, recruté pour une saison au salaire minimum. Mesuré à 2m16 lors du « media day », le Sud-Soudanais possède toutefois un profil différent, basé sur la protection du cercle, la course et sa capacité à attraper les ballons en altitude.