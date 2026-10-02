Tobias Harris, la pièce manquante des Spurs ?

Après quinze saisons et cinq franchises différentes, Tobias Harris aurait pu privilégier le contrat le plus lucratif ou l’environnement le plus confortable. Mais à l’approche de ses 34 ans, l’ailier voulait surtout rejoindre une équipe capable de lui permettre de poursuivre le dernier grand objectif de sa carrière. « Il y a une chose que j’aimerais accomplir avant la fin de ma carrière : gagner un titre », a-t-il expliqué.

Finalistes malheureux face aux Knicks la saison dernière, les Spurs lui ont semblé présenter toutes les garanties nécessaires. Tobias Harris a ainsi quitté une équipe de Detroit qui venait de terminer en tête de la conférence Est pour signer un contrat de 31 millions de dollars sur deux ans avec San Antonio.

C’est d’ailleurs la seule recrue de l’intersaison ! Un choix ciblé, destiné à corriger l’une des principales faiblesses apparues pendant le parcours jusqu’aux Finals.

Le profil qui manquait aux Spurs

Les équipes ayant le plus gêné San Antonio la saison dernière disposaient généralement d’un ailier-fort polyvalent, physique et capable de briller des deux côtés du terrain. OG Anunoby, dans les rangs des Knicks, en était l’exemple le plus évident, et il n’est pas le seul aux Knicks à gêner les postes 3/4 des Spurs.

Grand et costaud, Tobias Harris peut occuper les deux postes d’ailier, punir un défenseur plus petit au poste bas, attaquer les décalages, contribuer au rebond et défendre sur plusieurs profils. Un ensemble de qualités qui doit apporter davantage de stabilité au cinq majeur texan.

« Il est dans cette ligue depuis longtemps », a rappelé De’Aaron Fox. « Il a déjà tourné à 20 points de moyenne et connu des rôles très différents. Pouvoir ajouter un joueur comme lui est très important pour nous. »

Troisième option offensive d’une équipe de Detroit à 60 reprises la saison dernière, Tobias Harris affichait encore 13.3 points de moyenne, et on a bien vu en playoffs qu’il pouvait augmenter son niveau de jeu. Cette expérience a déjà été remarquée par ses nouveaux coéquipiers.

« Sa présence se fait déjà sentir », a confié Keldon Johnson après le premier entraînement du camp. « On voit qu’il possède un QI basket très élevé. Il connaît vraiment le jeu à un très haut niveau. »

Quinze ans d’adaptation

Dans sa carrière, Tobias Harris a connu Milwaukee, Orlando, Detroit, les Clippers et Philadelphie avant de revenir chez les Pistons. Ces nombreux changements lui ont permis d’apprendre à s’adapter à toutes les configurations.

« Quand je repense à mon arrivée en NBA et à l’évolution du jeu depuis, je constate que j’ai toujours étudié la manière de rester polyvalent de chaque côté du terrain », a-t-il expliqué. « J’ai dû m’adapter à la façon dont le basket se joue aujourd’hui, notamment en attaque. C’est la raison pour laquelle je suis toujours en NBA. »

« Sa réputation parle pour lui, humainement comme sportivement », a souligné Mitch Johnson. « Pouvoir ajouter un joueur avec son expérience et son CV, qui avait en plus réellement envie d’être ici… Comment ne pas être enthousiaste ? »

L’entraîneur des Spurs n’a encore pris aucune décision officielle concernant son cinq majeur. Mais tout indique que Tobias Harris devrait y trouver sa place.

Depuis la saison 2017/18, l’ailier a débuté chacune de ses 586 apparitions. La dernière fois qu’il a été remplaçant, c’était il y a dux ans ! L’intéressé refuse pourtant de considérer sa titularisation comme acquise.

« Quelle que soit l’occasion qui me sera offerte, j’essaierai d’en tirer le maximum », a-t-il assuré. « Il existe une sorte de règle non écrite dans cette ligue autour des attentes, mais je ne fonctionne pas comme cela. Il faut arriver, travailler dur et gagner chaque minute. »

L’attraction Victor Wembanyama

La signature de Tobias Harris témoigne aussi du nouveau statut des Spurs. Il y a encore peu, San Antonio développait patiemment son jeune effectif. Après avoir atteint les Finals, la franchise est désormais capable d’attirer des vétérans confirmés à la recherche d’une bague.

La présence de Victor Wembanyama pèse évidemment dans cette évolution. À 34 ans, Tobias Harris voit dans le Français et le reste du groupe les fondations d’un candidat durable au titre. De son côté, Wemby ne doute pas de la capacité de son nouveau partenaire à s’intégrer rapidement au groupe.

« C’est quelqu’un qui sait accomplir les tâches difficiles », a déclaré le Français. « Il sait accepter un rôle et l’exécuter à un très haut niveau. Je ne doute absolument pas de son adaptation. »

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11:24 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 MIL 28 11:36 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 ORL 27 36:04 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30:20 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 34:50 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 DET 27 33:27 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2015-16 ORL 49 32:51 46.4 31.1 78.4 1.4 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2016-17 DET 82 31:18 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 DET 48 32:34 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 LAC 32 34:32 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 LAC 55 34:37 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 20.9 2018-19 PHI 27 34:58 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHI 72 34:18 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHI 62 32:29 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.5 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHI 73 34:50 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.2 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHI 74 32:55 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHI 70 33:50 48.7 35.3 87.8 1.1 5.3 6.5 3.1 1.6 1.0 1.3 0.7 17.2 2024-25 DET 73 31:35 47.7 34.5 86.1 0.9 5.0 5.9 2.2 1.9 1.0 1.2 0.8 13.7 2025-26 DET 63 27:43 46.9 36.8 86.6 0.9 4.3 5.1 2.5 1.7 0.9 1.0 0.4 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.