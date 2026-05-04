Le MVP de la nuit | Tobias Harris, l’assassin silencieux

Jarrett Allen côté Cavaliers ou Cade Cunningham chez les Pistons auraient fait de beaux MVP de la nuit, mais on leur préfère le discret Tobias Harris. Face à son ancienne formation, l’ailier de Detroit signe son meilleur match de la série avec 30 points, 9 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre. Le tout avec une superbe adresse : 11/18 aux tirs, dont 5 sur 7 à 3-points. Sans oublier une défense costaude face au musculeux Paolo Banchero.

« Plus personne ne peut me dire de la merde sur Tobias Harris. Il est fiable, prêt pour le moment, c’est un leader, un grand coéquipier, un type bien. Je peux trouver d’autres adjectifs si vous voulez, mais vous voyez où je veux en venir », a balancé JB Bickerstaff après la rencontre.

Tandis que Cade Cunningham mettait du temps à rentrer dans le match, Tobias Harris a assommé le Magic en deuxième quart-temps. La défense d’Orlando explose de partout, et il plante 17 points. Sa fin de mi-temps est sublime avec un 4/4 aux tirs en deux minutes pour donner 11 points d’avance à la pause.

« Un pro à l’état pur »

« J’ai trouvé les bonnes opportunités, j’étais dans le rythme. Je dis tout le temps aux gars d’ici : ce n’est pas une affaire d’un soir. Il faut prendre les tirs qu’on te donne et ne pas changer ton jeu. Ce soir, c’en était l’illustration », a résumé Tobias Harris.

Une belle revanche pour celui qui avait été la cible des fans des Sixers il y a deux ans après avoir fait chou blanc dans le Game 6 face aux Knicks.

Revenu à Detroit cet été-là, il s’est avéré le Lieutenant le plus fiable pour Cade Cunningham, et au prochain tour, il aura encore un boulot monstre pour limiter l’impact d’Evan Mobley. « C’est un pro à l’état pur » l’encense le meneur All-Star. « On a de la chance de l’avoir. Il a été énorme dans ce match, et c’est en grande partie pour ça qu’on a gagné comme on l’a fait : parce qu’il a donné le ton. »

Tobias Harris full highlights vs. Orlando Magic today (116-94 W) – Game 7 – First Round of the 2026 NBA Playoffs: 30 Points on 11/18 FG (61.1%), 5/7 from 3 (71.4%), 3/3 FT, 9 Rebounds (2 Off. Rebs), 2 Assists (1 TOV), 3 Steals, 1 Block, 2 PF, and a +/- of +22 in 36:17 minutes… pic.twitter.com/KcxyQc3jg0 — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) May 3, 2026

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11:24 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 MIL 28 11:36 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 ORL 27 36:04 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30:20 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 34:50 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 DET 27 33:27 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2015-16 ORL 49 32:51 46.4 31.1 78.4 1.4 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2016-17 DET 82 31:18 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 DET 48 32:34 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 LAC 32 34:32 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 LAC 55 34:37 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 20.9 2018-19 PHI 27 34:58 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHI 72 34:18 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHI 62 32:29 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.5 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHI 73 34:50 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.2 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHI 74 32:55 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHI 70 33:50 48.7 35.3 87.8 1.1 5.3 6.5 3.1 1.6 1.0 1.3 0.7 17.2 2024-25 DET 73 31:35 47.7 34.5 86.1 0.9 5.0 5.9 2.2 1.9 1.0 1.2 0.8 13.7 2025-26 DET 63 27:43 46.9 36.8 86.6 0.9 4.3 5.1 2.5 1.7 0.9 1.0 0.4 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.