Dean Wade n’en revient pas du niveau de jeu des superstars des Sixers

On peut connaître les qualités d’un joueur pour l’avoir souvent affronté sans mesurer tout ce qu’il apporte à une équipe. Après quelques jours de « training camp » avec les Sixers, Dean Wade découvre ainsi l’envers du décor aux côtés de Tyrese Maxey, Joel Embiid, LeBron James et Jaylen Brown. Au-delà de leurs qualités physiques ou techniques, c’est surtout leur manière de lire le jeu qui impressionne l’ancien ailier de Cleveland.

« Quand vous jouez contre eux, vous connaissez leurs habitudes. Mais lorsque vous devenez leur coéquipier, vous pouvez discuter avec eux et comprendre leur manière de réfléchir », a-t-il expliqué. « C’est la chose la plus impressionnante. Tyrese, Joel, LeBron, JB… Ils ont tous une grande intelligence de jeu. »

Dean Wade croyait lui-même posséder une bonne compréhension du basket après plusieurs saisons en NBA, mais les premières séances organisées par Nick Nurse lui ont pourtant permis de mesurer l’écart qui sépare les très bons joueurs des meilleurs.

« En tant que joueur NBA, vous pensez bien connaître le jeu. Puis vous arrivez dans une équipe comme celle-ci et la différence est immense. Leur manière d’analyser les systèmes, les défenses et les rotations va beaucoup plus loin. J’espère pouvoir continuer à leur poser des questions et à apprendre en construisant des relations avec eux. C’est complètement différent de se retrouver à leurs côtés plutôt que face à eux. »

Une consigne très simple : tirer

Dans cet effectif particulièrement riche, Dean Wade ne devra toutefois pas compliquer son jeu. Le staff lui demande essentiellement de défendre et de déclencher son tir dès que les stars adverses lui accordent de l’espace.

« On ne peut pas être plus démarqué que démarqué », a-t-il résumé. « Il faut donc tirer. Parfois, j’essaie peut-être de trop réfléchir au système ou j’anticipe une rotation défensive qui ne vient finalement pas. Mais ils ont besoin que je tire lorsque je suis ouvert et que je défende. C’est ce que je dois faire. »

Une consigne qui lui a déjà été répétée plusieurs fois depuis le début du camp. « On m’a déjà repris à ce sujet. Mais je ne vais pas m’en plaindre : il vaut mieux qu’on vous demande de tirer plutôt que d’arrêter de le faire ! Cela viendra naturellement avec le rythme des matchs, les répétitions et le temps passé ensemble. Je comprendrai progressivement où je dois me placer. Pour l’instant, lorsque je ne tire pas, je dois presque m’excuser. »

Sa polyvalence défensive pourrait également lui permettre de trouver rapidement sa place. Les Sixers disposent de nombreux joueurs capables de changer sur les écrans et de défendre plusieurs postes, comme Jaylen Brown et Kentavious Caldwell-Pope.

« Nous pouvons jouer «small» ou grand, changer sur tous les écrans ou conserver nos adversaires directs. Il y a énormément de possibilités », s’est réjoui Dean Wade. « Nous possédons d’excellents défenseurs sur le porteur du ballon, mais aussi de très bons défenseurs en aide. Nous pourrons aller très loin dans notre playbook défensif et réaliser des choses que d’autres équipes ne peuvent pas faire. »

Des Sixers taillés pour courir

La défense doit aussi permettre à Philadelphie de déployer une autre de ses armes : le jeu de transition. Avec Tyrese Maxey, LeBron James, Jaylen Brown et VJ Edgecombe, les Sixers possèdent plusieurs joueurs particulièrement difficiles à arrêter lorsqu’ils peuvent attaquer une défense qui n’est pas encore replacée.

« Nous avons tellement de joueurs exceptionnels en transition que cela se termine presque systématiquement par un panier ou des lancers-francs », a poursuivi l’ailier. « Avec notre défense et tous les ballons perdus que nous pouvons provoquer, nous devrions être incroyables dans ce domaine. Lorsque Jaylen, LeBron, Tyrese ou VJ commencent à courir, ce sont des joueurs très difficiles à stopper. »

Les premières oppositions du camp lui ont déjà donné un aperçu du potentiel de cette équipe, alors même que très peu de systèmes avaient été installés.

« Ils étaient simplement en transition et jouaient juste. Le ballon circulait, personne ne le conservait trop longtemps. J’étais dans l’équipe adverse et il n’y avait rien à faire. C’était incroyable. L’un de nos grands axes cette saison sera donc de courir, de donner rapidement le ballon à ces joueurs et de les laisser faire ce qu’ils savent faire : créer des tirs, marquer et prendre du plaisir. »

Dean Wade a également été marqué par la vitesse de Tyrese Maxey et la maturité de VJ Edgecombe. Malgré son jeune âge et une première saison réussie, ce dernier ne cherche pas à forcer ses actions.

« Tyrese est incroyablement rapide, notamment lorsqu’il change de direction. Mais ce qui me surprend le plus chez eux, c’est qu’ils semblent toujours prendre la bonne décision », a-t-il ajouté. « VJ ne force rien. Il joue dans le mouvement collectif, profite de ses coéquipiers et effectue le bon choix. Pour un joueur aussi jeune, c’est très impressionnant. »

Dean Wade Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 12 5:55 69.2 50.0 0.0 0.3 1.3 1.6 0.2 0.7 0.2 0.3 0.3 1.7 2020-21 CLE 63 19:14 43.1 36.6 76.9 0.6 2.8 3.4 1.2 1.2 0.6 0.5 0.3 6.0 2021-22 CLE 51 19:13 45.6 35.9 66.7 0.6 2.3 2.9 1.0 1.7 0.6 0.3 0.1 5.3 2022-23 CLE 44 20:15 41.2 35.4 65.2 0.5 3.0 3.4 0.8 2.0 0.6 0.4 0.5 4.7 2023-24 CLE 54 20:31 41.4 39.1 76.9 0.7 3.4 4.0 0.8 1.7 0.7 0.4 0.5 5.4 2024-25 CLE 59 21:13 41.3 36.0 53.3 0.9 3.4 4.2 1.3 1.7 0.7 0.4 0.3 5.4 2025-26 CLE 59 22:20 43.9 36.2 71.1 0.9 3.3 4.2 1.5 1.5 0.7 0.3 0.4 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.