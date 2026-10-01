Tyrese Maxey veut être le « facilitateur » des Sixers

Si LeBron James a rejoint les Sixers, c’est en partie grâce à lui. Jusque-là considéré avant tout comme un formidable scoreur, proche des 30 points de moyenne, Tyrese Maxey a aussi joué les recruteurs de luxe cet été.

À 25 ans, le meneur de Philly a désormais obtenu la reconnaissance individuelle, avec notamment son statut de All-Star. Il veut surtout que ses performances soient désormais jugées à travers les résultats collectifs des Sixers.

« J’en suis arrivé au stade où j’ai montré ce que je pouvais faire en matière de talent », a-t-il confié après le deuxième entraînement du camp de Philadelphie. « Bien sûr, je vais continuer à progresser, mais je veux être jugé sur les victoires. Si nous gagnons, c’est là-dessus que je veux être jugé. Mon état d’esprit et mon objectif principal, c’est de trouver des moyens de gagner. »

Un discours qui prend tout son sens dans un effectif désormais riche de quatre joueurs majeurs : Joel Embiid, LeBron James, Jaylen Brown et lui-même. Une accumulation de talents, voire une « superteam », qui pose forcément la question de la hiérarchie et de la répartition des responsabilités.

Prêt à s’adapter à toutes les configurations

Interrogé lors du « Media Day » sur l’identité du fameux « alpha » du groupe, Jaylen Brown avait préféré éluder la question. Tyrese Maxey répond différemment, mais dans le même esprit : peu importe celui qui dominera avec le ballon ou prendra le plus de tirs, tant que les Sixers gagnent.

Sa capacité à se mettre au service des autres doit justement faciliter le travail de Nick Nurse, chargé d’associer quatre stars aux profils très différents.

« Comme j’ai déjà occupé de nombreux rôles, je suis capable de faire beaucoup de choses différentes », a rappelé Tyrese Maxey. « Je pense que ce sera positif pour moi et pour l’équipe. Je peux jouer avec ou sans le ballon, courir en transition, tirer en réception, sortir d’un écran ou jouer le pick-and-roll. Je jouerai de la manière dont l’équipe aura besoin que je joue. Quelle que soit la façon dont le coach voudra nous faire évoluer, je m’adapterai. »

Déjà le plus ancien Sixer derrière Joel Embiid, Tyrese Maxey compte également prendre davantage la parole. Toujours souriant et positif, il sait que sa voix pèse désormais différemment dans le vestiaire.

« Je vieillis et j’ai l’impression d’être ici depuis un moment. Joel est là depuis, quoi, treize ans ? Moi, cela fait sept ans. Nous connaissons le fonctionnement de la maison. J’essaie donc de continuer à utiliser ma voix pour aider tout le monde à trouver ses repères et à se sentir à l’aise » conclut-il.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.2 1.9 2.4 0.8 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.