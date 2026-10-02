La SHAI 001 « Lace Up OX » passe à l’orange

La version « Lace up OX » de la SHAI 001, avec des lacets à la place du zip initial sur la languette, est déjà de retour. Cette gamme bien spécifique a été lancée cet été, lors de la fenêtre internationale à laquelle SGA a participé avec le Canada. Elle faisait suite aux versions « Premium », qui se distinguaient par leur tige 100% cuir.

Pour cette nouvelle SHAI 011 « Lace Up », on reste sur des couleurs vives, dans le style du coloris « Lime Latte » en jaune fluo, mais avec cette fois une tige et une semelle en orange. L’intérieur du col et le logo New Balance sur le talon ressortent en gris, et les lacets en blanc. L’orange est également l’une des couleurs de sa franchise d’Oklahoma City, avec qui on le retrouvera dans trois semaines pour la reprise de la saison régulière !

La SHAI 001 « Lace Up OX Sun Ray/Egret » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.