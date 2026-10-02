La SHAI 001 « Lace Up OX » passe à l’orange

La version « Lace up OX » de la SHAI 001, avec des lacets à la place du zip initial sur la languette, est déjà de retour. Cette gamme bien spécifique a été lancée cet été, lors de la fenêtre internationale à laquelle SGA a participé avec le Canada. Elle faisait suite aux versions « Premium », qui se distinguaient par leur tige 100% cuir.
Pour cette nouvelle SHAI 011 « Lace Up », on reste sur des couleurs vives, dans le style du coloris « Lime Latte » en jaune fluo, mais avec cette fois une tige et une semelle en orange. L’intérieur du col et le logo New Balance sur le talon ressortent en gris, et les lacets en blanc. L’orange est également l’une des couleurs de sa franchise d’Oklahoma City, avec qui on le retrouvera dans trois semaines pour la reprise de la saison régulière !
La SHAI 001 « Lace Up OX Sun Ray/Egret » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.
Notre test de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.