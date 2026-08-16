La SHAI 001 n’a pas encore dit son dernier mot ! Déjà revue sur la fin de saison NBA via la sortie de coloris «Premium», avec une tige 100% en cuir dont le dernier coloris «Slither», est sorti le 14 juillet, voilà que la première chaussure signature de Shai Gilgeous-Alexander continue de surprendre !

Le modèle était apparu aux pieds de SGA sous une nouvelle configuration lors de la dernière fenêtre internationale avec le Canada. La SHAI 001 se présente cette fois sans fermeture éclair mais avec des lacets, et une languette également redessinée !

La SHAI 001 sort aujourd’hui en deux coloris, «Lime Latte » en jaune et gris, et « Berry Shady » en rose, chacun au prix de 150 euros. Les deux coloris sont à retrouver sur Basker4Ballers.

Notre test de la SHAI 001

Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.

La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.

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