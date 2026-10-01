Ayo Dosunmu s’imagine même fonder une famille dans le Minnesota

Son salaire va quasiment tripler d’une année sur l’autre. Alors qu’il touchait encore 7.5 millions la saison passée, Ayo Dosunmu va désormais enchaîner les années au-delà des 20 millions de dollars (jusqu’à 25.5 millions en 2031). Car cet été, les Wolves ont décidé de miser gros sur lui : 112 millions de dollars sur cinq ans !

Un beau contrat qui venait récompenser les belles performances du joueur arrivé des Bulls en cours d’exercice, et encore meilleur au meilleur des moments, en playoffs. « Pour moi, c’était une évidence », résume le natif de Chicago sur cette prolongation de contrat, en soulignant que sa décision ne reposait pas uniquement sur l’aspect financier.

« Je dirais que je me suis senti chez moi. Je pense que c’était le plus important. À chaque fois qu’on passe par la free agency, il faut toujours se projeter et s’imaginer vivre ici, s’installer ici. Et, si Dieu le veut, peut-être même avoir des enfants qui grandiront ici. Tout cela a énormément compté dans ma décision », dévoile-t-il.

Le meneur/arrière révèle qu’au moment de son arrivée en février dernier, le président de la franchise Tim Connelly confiait avoir déjà un plan à long terme pour lui. Mais l’idée était d’en reparler durant l’été, le temps de pouvoir évaluer le potentiel du 38e choix de la Draft 2021, qui avait déjà montré de belles choses à Chicago.

Séduit par le projet de Tim Connelly

« Une fois la saison terminée, tout ce qu’ils m’ont dit concernant mon jeu et les aspects sur lesquels je pouvais progresser… C’est quelque chose que Tim fait très bien, et que je respecte chez lui. Il ne se contente pas de toujours vous dire ce qui va bien : il vous dit le bon, le mauvais, le laid comme le beau », poursuit Ayo Dosunmu.

Avec une campagne de playoffs terminée avec 15.6 points (50% aux tirs dont 42.5% de loin), 4 passes et 3 rebonds de moyenne, Ayo Dosunmu avait en tout cas confirmé sa capacité à peser dans les moments importants. « Il m’a exposé la vision qu’il avait pour moi, la manière dont je pouvais aider l’équipe et continuer à progresser personnellement », dit celui qui relayera désormais LaMelo Ball et Anthony Edwards.

Au-delà du jeu, les considérations loin des parquets ont également compté. « Et puis, le fait aussi de découvrir la ville, de voir que le Minnesota possède l’un des meilleurs systèmes scolaires publics, et tout l’environnement, les coéquipiers, tout ça, a énormément compté », termine Ayo Dosunmu, qui a donc bien tout évalué.

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27:24 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26:14 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29:06 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30:18 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3 2025-26 CHI 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.7 0.8 1.4 0.3 15.0 2025-26 MIN 24 28:55 52.1 41.4 92.5 0.6 3.6 4.2 3.5 2.2 1.0 1.5 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.