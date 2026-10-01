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Dix-huit ans après son éviction, Isiah Thomas revient aux Knicks

Publié le 1/10/2026 à 9:38 Twitter Facebook

NBA – Dix-huit ans après la fin de son passage désastreux à la tête des Knicks, Isiah Thomas revient officiellement dans l’organisation new-yorkaise. Il intégrera le conseil d’administration de la nouvelle société qui contrôlera la franchise.

Isiah ThomasL’amitié entre Isiah Thomas et James Dolan est plus forte que tout. Dix-huit ans après avoir été démis de ses fonctions d’entraîneur et de président des Knicks, l’ancienne légende des Pistons va en effet officiellement faire son retour dans l’organisation new-yorkaise.

L’ancien rival de Michael Jordan intégrera le conseil d’administration de MSG Knickerbockers Corp, la nouvelle société qui regroupera les Knicks et leur équipe de G-League, les Westchester Knicks.

Cette nouvelle entité doit voir le jour le 26 octobre, lorsque Madison Square Garden Sports séparera ses activités basket et hockey. Les Rangers seront désormais gérés par MSG Rangers Corp, même si James Dolan restera le patron des deux sociétés.

« Avec l’approbation de notre conseil d’administration, nous sommes désormais un peu plus proches de notre objectif de séparer nos activités Knicks et Rangers en deux sociétés distinctes cotées », a expliqué le propriétaire.

Attention : Isiah Thomas n’occupera toutefois aucune fonction sportive et ne participera pas aux décisions concernant l’effectif. Son rôle sera celui d’un administrateur représentant les intérêts des actionnaires.

James Dolan n’a jamais vraiment lâché Isiah Thomas

Ça reste néanmoins un retour très symbolique tant son premier passage à New York avait tourné au désastre. Président des Knicks de 2003 à 2008, puis également entraîneur pendant deux saisons, le double champion NBA avait accompagné un bilan de seulement 138 victoires pour 237 défaites. Et New York n’avait atteint les playoffs qu’une seule fois durant cette période.

Son passage avait également été marqué par l’affaire Anucha Browne Sanders. L’ancienne dirigeante de MSG avait accusé Isiah Thomas de harcèlement sexuel et un jury avait conclu en 2007 qu’elle avait été victime d’un environnement de travail hostile. MSG avait finalement conclu un accord de 11,5 millions de dollars avec elle.

Mais le départ d’Isiah Thomas des Knicks en 2008 n’avait jamais réellement rompu ses liens avec James Dolan. Le basketteur avait ainsi participé à la tentative de recrutement de LeBron James en 2010, avant que les Knicks ne le créditent d’un rôle dans l’arrivée d’Amar’e Stoudemire. Le propriétaire lui avait ensuite confié la présidence du New York Liberty en 2015. Depuis 2020, Isiah Thomas siège également au conseil d’administration de Sphere Entertainment, autre société contrôlée par James Dolan.

Le voilà désormais officiellement de retour dans l’environnement des Knicks, au moment où la franchise vient justement de retrouver les sommets avec son premier titre NBA depuis 1973.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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