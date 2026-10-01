John Collins, un fan de Rasheed Wallace à Detroit

« Mon joueur préféré dans l’histoire des Pistons ? Hum… c’est une bonne question. » John Collins prend le temps de la réflexion et finit par citer deux noms : Rasheed Wallace et Isiah Thomas.

« J’ai eu l’occasion de parler avec Zeke à Atlanta. Il était toujours dans les studios Turner, là-bas à Atlanta. Il essayait simplement de me donner quelques conseils avisés et, depuis, on s’entend très bien. Je n’ai pas encore parlé à Sheed », livre le joueur de 29 ans.

Le rapprochement avec Rasheed Wallace pourrait désormais se faire plus naturellement maintenant que John Collins porte le maillot des Pistons. Après une saison unique aux Clippers, l’intérieur a été intégré à un transfert à six équipes cet été pour débarquer à Detroit, où on l’attend pour prendre la suite de Tobias Harris, parti aux Spurs.

Rasheed Wallace avait, lui, été transféré en cours de saison, en 2004, et avait été le chaînon manquant pour les Pistons, sacrés champions NBA quelques mois après son arrivée.

« Il faisait partie des premiers postes 4 capables d’écarter le jeu. On le connaît tous pour cette fougue, cette intensité. Mais pas seulement, car Sheed avait un incroyable jeu au poste. C’était un défenseur sous-estimé. C’était une force de la nature, avec tout ce qui caractérise les Pistons », analyse John Collins.

Ce dernier, qui s’était déjà comparé à Blake Griffin au moment d’arriver à Los Angeles, dit s’être notamment inspiré du « Sheed » dans le « pick-and-pop ». Ces dernières années, l’ancien joueur des Hawks a démontré qu’il pouvait sanctionner avec beaucoup de régularité derrière l’arc (37% en carrière).

Une réponse aux besoins des Pistons selon JB Bickerstaff

« Il a vraiment la taille idéale pour ce poste. Il possède des qualités athlétiques supérieures à la moyenne à ce poste. Il apporte de la polyvalence. Évidemment, il est capable de shooter. Mais il peut jouer pivot si on le souhaite, poser des écrans et rouler vers le cercle, représenter une menace sur les alley-oops. Il peut aussi s’écarter après un écran, ou s’écarter dans les corners », sait déjà JB Bickerstaff.

Le coach, qui attend également un impact de sa part au niveau du rebond défensif, salue ainsi le travail du président Trajan Langdon et de son équipe. « Ils identifient les secteurs dans lesquels nous cherchons à progresser, puis trouvent les joueurs capables de répondre à ces besoins » explique encore l’entraîneur.

John Collins raconte avoir été ravi de recevoir ce coup de fil de Trajan Langdon au moment de son arrivée dans le Michigan. « Et je lui ai dit : ‘Vous essayez de faire quelque chose qui me correspond profondément, avec lequel je suis en accord sur le plan du basket.’ Tout est allé très vite. Pour moi, c’est un bon signe. »

Le fait de pouvoir évoluer au sein d’une équipe à l’histoire aussi riche a aussi beaucoup joué. « Ils ont une passion différente, un cœur différent lorsqu’ils jouent au basket. Ils ont vraiment ce rugissement des Pistons, cette énergie avec laquelle j’ai grandi. J’essaie de perpétuer ça, c’est quelque chose que j’ai en moi », promet-il.

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24:07 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 29:59 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33:15 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.1 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29:20 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 30:48 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30:00 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTA 68 27:57 53.2 37.1 79.5 2.3 6.1 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 2024-25 UTA 40 30:30 52.7 39.9 84.8 2.2 6.0 8.2 2.0 2.9 1.0 2.6 1.0 19.0 2025-26 LAC 69 27:08 55.2 40.6 76.6 1.6 3.7 5.3 1.0 2.7 0.9 1.4 0.7 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.