John Collins aux Clippers : « J’ai senti une connexion à la Blake Griffin »

Son premier panier officiel avec le maillot des Clippers ? Un dunk face à la défense modeste des Guangzhou Loong-Lions en présaison. John Collins signait son arrivée à Los Angeles avec la promesse d'autres actions de ce genre à venir. Car l'ancien joueur du Jazz, qui avait les Clippers en tête lorsque les rumeurs l'entourant ont émergé cet été, a trouvé une filiation toute naturelle avec ses premiers contacts avec le public local.

« Évidemment, je pense que c’est à cause du lien avec Blake Griffin… Les gens m’ont appelé Blake, comme Blake Griffin. Le côté athlétique au poste quatre. Donc je sais qu’il y avait ça. Mais à part ça, peut-être que je me disais simplement qu’ils aimaient regarder du bon basket. Mais j’étais content de voir les fans des Clippers enthousiastes à l’idée de me voir. Ou de me vouloir », livre-t-il à The Athletic.

Il faut dire que les postes 4 se font rares aux Clippers depuis plusieurs années. Tyronn Lue a plutôt pu s'appuyer sur une galaxie d'ailiers (Paul George, Kawhi Leonard, Norman Powell, Derrick Jones Jr…) contraints d'évoluer au poste 4 aux côtés d'Ivica Zubac.

Au point que certains considèrent que Blake Griffin est le dernier véritable ailier-fort de l'équipe locale. À condition d'oublier Tobias Harris ou Marcus Morris qui ont occupé le poste par la suite. Cette problématique a pu ressurgir lors de derniers playoffs quand Aaron Gordon a écrasé le cercle au buzzer d'un Game 4 capital, qui aurait permis aux Clippers d'avoir un pied au second tour. À elle seule, cette action disait beaucoup du déficit de taille et de qualités athlétiques de l'équipe.

L'arrivée de John Collins, surveillé par l'équipe locale depuis deux ans, et impliqué dans l'échange pour Norman Powell, vise à y remédier. « Il nous donne la possibilité d’avoir un peu plus de polyvalence. On peut maintenant faire jouer Kawhi un peu plus au poste trois, John au poste quatre. John peut même jouer un peu pivot en version small-ball », imaginait récemment Lawrence Frank, le président.

Titulaire ou 6e homme ?

« C’est un gars qui peut tenir tête à un joueur qui nous pose beaucoup de problèmes. Je ne vais pas citer de noms, mais à ce poste-là… John Collins serait idéal pour ce duel et pour ce qu’on essaie de mettre en place », complète Tyronn Lue, qui apprécie la « taille et la puissance » de sa recrue.

On ne sait pas encore si ce dernier va l'injecter dans son cinq aux côtés de James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard et Ivica Zubac. En présaison, il a été titularisé une seule fois, alors que Derrick Jones Jr. semble bien installé avec Kawhi Leonard. L'ancien joueur d'Atlanta a d'ailleurs signé son meilleur match en sortant du banc face aux Kings (24 points à 7/8 aux tirs), et en marquant principalement sous le cercle grâce à la vision de Chris Paul.

« C’est génial. Quand on a un grand gabarit comme John sur le terrain, aux côtés de Kawhi, les équipes ont un vrai casse-tête pour les ‘matchups'. Tu veux mettre un joueur plus petit sur John, ou un joueur plus petit sur Kawhi ? La polyvalence de Collins des deux côtés du terrain est un atout énorme pour nous », formule Tyronn Lue alors que son joueur ne se formalise pas par rapport à ce statut.

Il lui est d'ailleurs arrivé de sortir parfois du banc du Jazz l'an dernier. « Je vais me défoncer sur le terrain tous les jours. Et si ça ne me vaut pas une place de titulaire ? Alors je continuerai à me défoncer tous les jours en sortant du banc. Je ne le vois pas autrement », promet John Collins qui touchera 26,6 millions de dollars cette saison avant d'être « free agent » l'été prochain.

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 30 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.1 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 31 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTH 68 28 53.2 37.1 79.5 2.3 6.1 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 2024-25 UTH 40 31 52.7 39.9 84.8 2.2 6.0 8.2 2.0 2.9 1.0 2.6 1.0 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.