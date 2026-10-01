Anthony Black, une prolongation qui pose problème au Magic

À quelques semaines du début de saison, le Magic aimerait sécuriser l’avenir d’Anthony Black. Mais la franchise floridienne se retrouve confrontée à une difficulté majeure : une masse salariale déjà particulièrement chargée…

Paolo Banchero, Franz Wagner et Jalen Suggs ont tous signé de grosses prolongations. Si l’on ajoute le contrat de Desmond Bane, recruté l’été dernier, le total dépasse déjà les 161 millions de dollars pour la saison 2027/28 ! De quoi compliquer sérieusement les négociations avec Anthony Black.

Surtout que le temps presse puisque le Magic a jusqu’au 19 octobre pour boucler le dossier. Sans accord, le natif de Dallas deviendra « free agent » protégé à l’été 2027, laissant à Orlando la possibilité de s’aligner sur une éventuelle offre extérieure. Mais le président des opérations basket, Jeff Weltman, espère éviter d’en arriver là.

« Nous sommes dans une situation bien plus serrée que les années précédentes. Je sais qu’Anthony a d’excellents représentants. Nous pensons que c’est un jeune joueur brillant dans cette ligue, qui va continuer à progresser, et nous resterons en contact permanent avec son entourage jusqu’à la date butoir. Nous avons bon espoir de parvenir à un accord », espère le dirigeant à l’approche de la date fatidique.

« Si ça se fait, ce serait génial »

Ce genre de situation peut forcément devenir pesant pour un jeune joueur à la recherche de son premier gros contrat. En cas d’absence d’accord avant le début de la saison, Jeff Weltman compte néanmoins sur le professionnalisme du joueur de 22 ans.

« Mais si ça ne se fait pas, nous comptons sur Anthony pour réaliser une grande saison », a-t-il ajouté. « Les prolongations ne se concluent pas toujours tout de suite. Parfois, elles se règlent plus tard, donc on verra. Mais je ne veux pas trop faire de prédictions. Je sais que vous savez que les deux parties ont les meilleures intentions. »

Même son de cloche du côté du joueur, qui aimerait évidemment trouver un arrangement. Ce qui lui permettrait d’aborder la saison sereinement après avoir signé le meilleur exercice de sa carrière en 2025/26, avec 15.0 points, 3.8 rebonds et 3.7 passes décisives de moyenne, à 44.7% au tir en près de 30 minutes.

« Ce serait top de régler ça. L’équipe est dans une situation un peu particulière sur ce sujet, mais bon, j’essaie de rester concentré sur le moment présent. Mon objectif, c’est de progresser chaque jour et d’aider mon équipe. Et si ça se fait, ce serait génial, évidemment. Mais c’est un business : eux ont des choses à gérer, moi aussi. »

Anthony Black Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ORL 69 16:52 46.6 39.4 61.3 0.5 1.5 2.0 1.3 1.6 0.5 0.8 0.3 4.6 2024-25 ORL 78 24:12 42.3 31.8 76.1 0.7 2.3 2.9 3.1 2.1 1.1 1.8 0.6 9.4 2025-26 ORL 64 29:51 44.7 33.3 73.2 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.4 2.1 0.7 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.