Moritz Wagner ne veut pas jouer les gardiens de but à Brooklyn

Depuis le début de sa carrière, Moritz Wagner a disputé 399 matches de saison régulière, pour seulement 111 contres. Soit la toute petite moyenne de 0.3 par rencontre… Un chiffre bien faible pour un pivot de 2m11.

Les Nets ne sont donc clairement pas allés chercher un rempart devant le cercle cet été.

« Je veux être un élément perturbateur. Je veux être actif sur le ballon », décrit l’Allemand. « Ce n’est pas un secret, vu que j’ai huit saisons dans les jambes : je ne suis pas un contreur. Je conteste les tirs, je donne tout, mais je ne suis pas Anthony Davis. Je ne vais pas dominer les attaquants au niveau du cercle. »

Alors quel sera son apport dans les schémas défensifs de Jordi Fernandez et de Brooklyn ? « J’aime être agressif, je veux perturber mes adversaires, les pousser à se précipiter, je veux provoquer des passages en force », liste le frère de Franz. « Je suis impatient car ce style correspond mieux à mes forces. Le coach est très agressif sur les écrans. »

La défense du Magic poussait les adversaires à pénétrer et misait beaucoup sur la protection du cercle et le rebond.

Comme ce ne sont pas les principales qualités de Moritz Wagner, l’Allemand pourrait être davantage à son aise à Brooklyn, où sa taille, son énergie et son expérience seront précieuses pour une équipe qui a tant besoin de mieux défendre, notamment dès le début des possessions, loin du panier.

« On a une identité défensive et on pense qu’elle fonctionne donc on va s’y tenir », prévient déjà le coach en imaginant sa recrue au sein de cette défense. « On sera une équipe agressive des deux côtés du terrain. »

Moritz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAL 43 10:22 41.5 28.6 81.1 0.4 1.6 2.0 0.6 1.3 0.3 0.9 0.3 4.8 2019-20 WAS 45 18:33 54.5 31.3 82.1 1.2 3.6 4.9 1.2 3.4 0.6 1.5 0.4 8.7 2020-21 BOS 9 6:47 28.6 33.3 50.0 0.3 1.8 2.1 0.7 1.1 0.0 1.0 0.1 1.2 2020-21 ORL 11 26:00 40.9 37.2 87.9 1.0 3.9 4.9 1.1 3.3 0.4 1.2 0.8 11.0 2020-21 WAS 25 15:00 50.8 31.0 78.8 0.5 2.4 2.9 1.3 2.5 0.9 0.8 0.3 7.1 2021-22 ORL 63 15:14 49.7 32.8 80.6 0.7 3.0 3.7 1.4 2.0 0.3 0.9 0.2 9.0 2022-23 ORL 57 19:27 50.0 31.3 84.1 1.2 3.3 4.5 1.5 2.4 0.6 1.2 0.2 10.5 2023-24 ORL 80 17:41 60.1 33.0 81.4 1.5 2.9 4.3 1.2 2.0 0.5 1.2 0.3 10.9 2024-25 ORL 30 18:48 56.2 36.0 71.8 1.3 3.6 4.9 1.4 1.8 0.8 1.6 0.4 12.9 2025-26 ORL 36 11:52 42.6 31.4 81.9 0.8 2.4 3.2 0.8 1.6 0.4 0.5 0.1 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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