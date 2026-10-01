La Kobe Air Force 1 Low encore à l’honneur

Nike commence bien le mois d’octobre en continuant d’alimenter la collection de la Kobe Air Force 1 Low. Celle-ci vient s’enrichir aujourd’hui de deux nouveaux coloris pour porter son total à 15 paires différentes.

On commence par la « Black Purple Stardust » avec sa tige noire assortie de finitions en violet, sur l’intérieur du col et le logo « Stealth » toujours sur la languette, une semelle intermédiaire blanche et un revêtement extérieur en caoutchouc violet.

Le deuxième coloris a quant à lui été baptisé « Multicolor ». Pour accompagner sa tige blanche en cuir, on retrouve en effet un « Swoosh » violet d’un côté et vert turquoise de l’autre et une semelle extérieure multicolore.

Les deux coloris sont disponibles depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.