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Deux nouveaux coloris pour la Kobe Air Force 1 Low

Publié le 22/04/2026 à 11:02 Twitter Facebook

Kobe Air Force 1 Low

La Nike Air Force 1 Low continue de mettre Kobe Bryant à l’honneur à travers une collection qui affiche désormais sept coloris différents. Les deux derniers en date sont désormais connus, avec les versions « Steam Green » et « Lower Merion Aces ».

Le coloris classique « Steam Green » reprend les couleurs de la Kobe 9 Low EM Protro « Light Silver Steam », avec un vert un poil plus prononcé sur la tige et des finitions en blanc, pour faire ressortir les deux logos « Stealth », les numéros 8 et 24 présents sur le talon ainsi que la partie intermédiaire de la semelle.

Le coloris « Lower Merion Aces » renvoie au passage du « Black Mamba » au lycée de Lower Merion en banlieue de Philadelphie, de 1992 à 1996, avec les mêmes touches bordeaux pour contraster avec la tige blanche, et cette fois le numéro 33 et le logo de l’équipe du lycée de Lower Merion.

Les deux coloris « Lower Merion Aces » et « Steam Green » sont disponibles sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.









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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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