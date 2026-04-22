Deux nouveaux coloris pour la Kobe Air Force 1 Low

La Nike Air Force 1 Low continue de mettre Kobe Bryant à l’honneur à travers une collection qui affiche désormais sept coloris différents. Les deux derniers en date sont désormais connus, avec les versions « Steam Green » et « Lower Merion Aces ».

Le coloris classique « Steam Green » reprend les couleurs de la Kobe 9 Low EM Protro « Light Silver Steam », avec un vert un poil plus prononcé sur la tige et des finitions en blanc, pour faire ressortir les deux logos « Stealth », les numéros 8 et 24 présents sur le talon ainsi que la partie intermédiaire de la semelle.

Le coloris « Lower Merion Aces » renvoie au passage du « Black Mamba » au lycée de Lower Merion en banlieue de Philadelphie, de 1992 à 1996, avec les mêmes touches bordeaux pour contraster avec la tige blanche, et cette fois le numéro 33 et le logo de l’équipe du lycée de Lower Merion.

Les deux coloris « Lower Merion Aces » et « Steam Green » sont disponibles sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.

















