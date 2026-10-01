RJ Barrett encore dans l’attente pour sa prolongation avec les Raptors

En sortant d’une solide saison et surtout de playoffs très réussis (24 points de moyenne dans la série contre les Cavaliers), RJ Barrett semblait en position de force pour prolonger son contrat avec les Raptors. La question se pose puisqu’il sera libre en 2027. En mai dernier, avant de partir en vacances, il avait d’ailleurs glissé qu’il ne voulait pas partir et souhaitait au contraire « rester à Toronto pour le restant de ma carrière ».

Sauf que Sportsnet nous apprend que les discussions entre son agent et les Raptors n’ont toujours pas vraiment commencé. Il faut dire que la situation n’est pas forcément simple pour le Canadien de 26 ans.

Toronto a en effet dépensé énormément d’argent ces derniers temps. Récemment en prolongeant Kawhi Leonard pour 115 millions de dollars. Mais aussi ces dernières années avec Immanuel Quickley et Scottie Barnes en 2024, respectivement pour 162 et 224 millions de dollars, puis avec les 84 millions donnés à Jakob Poeltl en 2025.

Les comptes sont donc déjà bien chargés et offrir à RJ Barrett le maximum auquel il est éligible, soit environ 185 millions de dollars sur quatre saisons, compliquerait encore davantage la flexibilité financière des Raptors.

Gagner son nouveau contrat sur le parquet

L’ancien des Knicks devra donc peut-être accepter un compromis s’il désire vraiment poursuivre, voire finir, sa carrière au Canada. Mais pour l’instant, l’intéressé ne semble pas particulièrement préoccupé.

« Très souvent, les joueurs sont énervés à ce sujet. Sauf que, déjà, je vais toucher beaucoup d’argent cette année, et je dois m’en réjouir », rappelle-t-il, lui qui touchera 29,6 millions de dollars pour cet exercice 2026/27. « Ensuite, j’ai un bon agent et je le laisse faire ce qu’il a à faire. On verra ce qu’il se produira. »

Il reste surtout une saison à jouer avant l’intersaison 2027, et elle est pleine d’ambitions à Toronto. RJ Barrett sait ainsi que son prochain contrat dépendra aussi sans doute de ce qu’il montrera sur le parquet.

« Contrat ou non, il faut continuer de jouer. Si ce n’est pas ici, on sera voulu ailleurs. Dès qu’on est sur le parquet, on passe une audition. Il faut donc toujours donner le meilleur de soi-même », conclut en effet l’ailier.

RJ Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NY 56 30:26 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NY 72 34:53 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NY 70 34:32 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NY 73 33:54 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.2 0.2 19.6 2023-24 NY 26 29:28 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.3 18.2 2023-24 TOR 32 33:30 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8 2024-25 TOR 58 32:13 46.8 35.0 63.0 1.1 5.3 6.3 5.4 2.4 0.8 2.8 0.3 21.1 2025-26 TOR 57 30:17 49.1 33.9 71.7 1.0 4.3 5.3 3.3 2.6 0.7 1.7 0.3 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.