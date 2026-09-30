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Josh Hart devra jouer avec un doigt abîmé jusqu’à la fin de sa carrière

Publié le 30/09/2026 à 16:23 Twitter Facebook

Touché à l’annulaire droit depuis les playoffs 2025, Josh Hart ne peut désormais plus se faire opérer sans mettre un terme à sa carrière. L’ailier des Knicks va donc continuer de jouer avec le doigt strappé.

Josh HartLe strap autour du doigt de Josh Hart n’est pas prêt de s’en aller. En effet, plus d’un an après son opération de l’annulaire droit, le joueur des Knicks a expliqué qu’une nouvelle intervention n’était désormais plus envisageable… s’il souhaitait poursuivre sa carrière dans la Grande Ligue.

Sur son compte X/Twitter, l’ailier a en effet tenu à clarifier définitivement sa situation.

« Histoire de ne plus avoir à répondre à cette question : il n’y a plus d’autre opération possible pour moi, à part un remplacement de l’articulation », écrit-il. « Si je remplace l’articulation, je ne peux plus jouer avec et ma carrière est terminée. Donc mon doigt restera strappé jusqu’à ma retraite. »

Une situation qui remonte aux playoffs 2025, lorsque Josh Hart s’était blessé à l’annulaire de la main droite, sa main de shooteur. Opéré durant l’été, il avait ensuite connu une nouvelle complication avant la reprise. En septembre 2025, il annonçait déjà son intention de disputer la saison avec une attelle, en espérant pouvoir régler définitivement le problème l’été suivant.

Finalement, cette nouvelle opération n’aura donc pas lieu. Et malgré cette articulation endommagée, Josh Hart a progressivement appris à composer avec la gêne. Celle-ci l’avait notamment fortement perturbé au début de la saison dernière, au point de reconnaître devoir lutter contre des obstacles « physiques et mentaux ».

Cela ne l’a pas empêché de retrouver ensuite son efficacité, jusqu’à carrément terminer la saison 2025/26 à 41.3% de réussite à 3-points, le meilleur pourcentage de sa carrière de loin !

Josh Hart Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9
2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8
2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1
2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2
2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4
2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9
2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2
2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5
2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4
2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6
2025-26 NY 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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