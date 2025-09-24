De nouveau touché au doigt, Josh Hart va serrer les dents

Un coup d'œil en direction de son annulaire sérieusement gonflé et un rire gêné. La réaction de Josh Hart, interrogé sur son opération subie cet été au doigt, est éloquente.

« J’essaie de m’y habituer et de tenir la saison avec », lâche-t-il devant la presse, avant de confier : « Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais j’ai subi une intervention et ça s'est aggravé récemment. Du coup, je vais sans doute faire la saison avec une attelle, puis essayer de réparer ça à nouveau l’été prochain. »

Quitte à disputer cette saison régulière sans être à 100% donc. Un coup dur pour le joueur de 30 ans qui traînait une blessure à sa main de shooteur depuis les derniers playoffs. Même si cela ne l'avait pas empêché d'être adroit tout au long de la campagne new-yorkaise : 47% au tir, dont 37% à 3-points, et 78% aux lancers (pour 11.6 points, 8.8 rebonds, 4.4 passes et 1.1 interception de moyenne).

L'homme à tout faire des Knicks dit vouloir ne pas trop y penser et se rendre sur le terrain en apportant ses qualités que l'on connaît. « Et si je ne peux pas jouer comme je sais le faire, être agressif et avoir cette mentalité de battant qui me caractérise habituellement, alors je devrais trouver une autre voie », nuance-t-il toutefois, ouvrant la voie à une potentielle nouvelle intervention chirurgicale en cours d'exercice.

Titulaire malgré cette gêne ?

Le port de cette attelle ? « J’essaie encore de m’y faire. Personnellement, je déteste jouer avec quelque chose sur la main. J’ai l’impression de ne pas bien la sentir, de ne pas avoir de bonnes sensations. Il va sûrement falloir un temps d’adaptation, mais dans mon cas, c’est la meilleure option pour l’instant », rétorque-t-il.

À voir si cet état de santé peut être un facteur dans le choix de Mike Brown de le titulariser. La dernière place dans son cinq majeur se jouerait entre Mitchell Robinson et lui. « Si je ne suis pas titulaire, je vais probablement demander un transfert, partir ailleurs ! », en rigole-t-il, avant de reprendre plus sérieusement : « J’ai fait la meilleure saison de ma carrière l’an dernier, mais ça, c’est du passé. »

En se rapprochant du double-double de moyenne (13.6 points et 9.6 rebonds, avec 5.9 passes), il n'a ainsi pas de doute sur son statut : « Je mérite d’être titulaire dans cette ligue. Mais au final, c’est ce qui est le mieux pour l’équipe qui compte. L’année dernière, j’ai beaucoup parlé de sacrifice, d’avoir un état d’esprit différent. Donc ce serait extrêmement égoïste de ma part de venir exiger une place de titulaire ou quoi que ce soit dans ce genre. »

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 77 38 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.