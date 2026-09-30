Jalen Suggs demande pardon aux supporters du Magic

À Orlando, la plaie de l’élimination subie au premier tour reste encore ouverte. Il y a bientôt cinq mois, malgré le grand écart qui séparait les deux équipes au classement, le Magic était passé tout proche de réaliser un immense upset face aux Pistons, premiers de la Conférence Est.

Un échec d’autant plus frustrant compte tenu du scénario. Les Floridiens menaient 3-1 dans la série avant de perdre le match 5, puis avaient l’occasion de plier l’affaire à domicile lors du Game 6. Largement devant à la mi-temps, ils se sont complètement effondrés au retour des vestiaires, n’inscrivant que 19 petits points en seconde période et ratant 23 tirs d’affilée, avant de perdre le Game 7 quelques jours plus tard.

Parmi les joueurs pointés du doigt : Jalen Suggs. En grande difficulté, le meneur a conclu la série en shootant à 3/18 et en perdant huit ballons sur les deux dernières rencontres. Une fin de série complètement ratée dont il a tenu à s’excuser à l’occasion du Media Day du Magic.

« Ces cinq dernières années sont derrière nous »

« J’avais vraiment hâte de revenir, de progresser et de me racheter auprès des supporters et de la ville », a-t-il reconnu. « J’ai le sentiment d’être ici depuis si longtemps et de m’être tellement investi que cela ne représentait absolument pas qui je suis, ni ce que nous sommes. Je présente publiquement mes excuses… C’était inacceptable. Nous parlons des standards que nous voulons respecter et des objectifs que nous souhaitons atteindre, et cette performance en était très loin. Je l’ai très mal vécue, comme beaucoup de joueurs de cette équipe. C’est pour cette raison que j’ai dit avoir abordé cet été de manière très personnelle. »

Au final, cette troisième élimination consécutive au premier tour des playoffs a mené à l’éviction du coach Jamahl Mosley, remplacé par Sean Sweeney. Un changement qui permet aussi aux joueurs de tourner plus facilement la page après cette immense déception et d’entamer un nouveau cycle.

« C’est un nouveau départ, il n’y a pas de raison de s’en tenir à ce qu’il s’est passé ces cinq dernières années. […] En dehors des relations que l’on a construites les uns avec les autres, il n’y a pas vraiment de continuité. Nous voulons laisser tout cela derrière nous et avancer vers l’avenir », a détaillé Jalen Suggs.

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27:14 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 23:31 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27:00 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 28:38 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2 2025-26 ORL 57 27:37 43.5 33.9 85.5 0.6 3.2 3.9 5.5 2.5 1.8 2.7 0.7 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.