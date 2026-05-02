Avec un comeback historique, les Pistons forcent un Game 7 !

Et soudain… Orlando s’est désintégré comme rarement auparavant. À domicile, les Floridiens jouaient pour une place en demi-finale de conférence, en éliminant Detroit, tête de série #1 à l’Est, et durant une mi-temps, ils auront fait tout ce qu’il fallait pour devenir la septième tête de série #8 à réaliser un tel « upset » au premier tour.

Le problème, c’est qu’il y avait une seconde période à jouer et, au cours de celle-ci, le Magic a complètement perdu son basket. En face, les Pistons n’en demandaient évidemment pas tant et, sans jamais abandonner, ils ont peu à peu grignoté leur retard, dans le sillage d’un Cade Cunningham (32 points, 10 rebonds, 4 interceptions) de plus en plus assassin au fil des minutes.

À l’arrivée, cela se termine donc par un improbable et invraisemblable retournement de situation, qui voit Detroit cueillir Orlando au terme d’un « comeback » qui restera dans les annales. Pour les amateurs de statistiques, tout y est, et mieux vaut s’accrocher : 19 points pour Orlando en seconde période (24 pour le seul Cade Cunningham…), à 4 sur 37 au shoot et en ratant 23 tirs d’affilée, pour un écart qui est passé de +24 à -14 !

Une véritable bouillie de basket des hommes de Jamahl Mosley, qui ont enchaîné les briques à une allure folle, pour repartir dans le Michigan afin de disputer un Game 7 électrique et au cours duquel ils ne partiront pas favoris, vu l’état mental dans lequel ils doivent se trouver actuellement.

Pourront-ils se remobiliser à temps collectivement ? Ce sera à surveiller d’ici dimanche, alors que les Pistons doivent quant à eux avoir le moral gonflé à bloc après une telle renaissance, inespérée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le légendaire « comeback » de Detroit. Plus gros « comeback » d’une équipe confrontée à l’élimination dans un match à l’extérieur (depuis 1996-97) et plus gros « comeback » de la franchise en playoffs. Autant dire que cette victoire des Pistons sur le parquet du Magic va rester dans les livres d’histoire de la Grande Ligue. D’abord muselés offensivement, à 3-points notamment, les joueurs de J.B. Bickerstaff sont revenus des vestiaires avec d’autres intentions dans le comportement et leur défense, bien plus étouffante, a progressivement posé les bases d’un scénario… magique. Ou devrait-on plutôt dire tragique pour Orlando.

– Orlando Tragic. Qui aurait imaginé que le Magic finirait par perdre ce match, après avoir complètement dominé la première mi-temps (60-38) et carrément compté 24 points d’avance au cours du troisième quart-temps ? Très, très peu de monde, pour ne pas dire personne. Et pourtant : à 71-54, les Floridiens ont ensuite pondu une atroce série de 23 tirs ratés consécutivement (!!) sur près de quinze minutes pour passer d’une qualification qui leur tendait les bras à un Game 7 de tous les dangers en terres hostiles. Clairement, ce craquage risque de laisser des traces dans les têtes et dans le vestiaire à deux jours du « winner-take-all » à Detroit.

– Cade Cunningham au rendez-vous au bon moment. Encore vainqueur de son duel avec Paolo Banchero, cette fois-ci à sens unique, Cade Cunningham n’était pas au mieux pendant trois quart-temps, comme à peu près toute son équipe, mais il avait néanmoins gardé le meilleur pour la fin en plantant 19 de ses 32 points dans le quatrième ! Si le Magic s’est totalement désintégré collectivement, le meneur All-Star aura fait le nécessaire pour entretenir l’espoir et appuyer là où ça fait mal, tout en agressivité. Une nouvelle performance certes inégale mais de patron pour le joueur des Pistons, accessoirement meilleur scoreur des playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.