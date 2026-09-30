Pour donner l’exemple en défense, Taylor Jenkins a enfilé les baskets

Pour le premier jour du training camp des Bucks, Taylor Jenkins n’a pas fait les choses à moitié, allant jusqu’à mouiller le maillot et chausser les baskets pour se faire entendre de ses joueurs.

Le coach a ainsi donné l’exemple sur le plan défensif. « C’était marrant, ça m’a rappelé l’université », commente Jericho Sims, quand Ousmane Dieng glisse que c’était « plaisant à voir ».

Ce n’est clairement pas un hasard de voir l’ancien entraîneur de Memphis se donner à fond dans ce domaine.

« Je pense d’abord à la défense donc, dès que j’ai l’opportunité de le faire, j’enfile mes baskets. J’ai toujours ce feu en moi », avoue-t-il. « Je m’adresse aux joueurs pour essayer de corriger certains comportements et instaurer de nouvelles habitudes. Je veux pouvoir leur montrer. Je n’ai pas l’endurance de ces gars-là mais, si je peux pimenter les choses de temps en temps, je ne vais pas m’en priver. »

Être fier de bien défendre

Au-delà de sa volonté de mettre ses consignes en pratique, quelle fut la nature de son discours pour des Bucks annoncés dans les dernières places de la conférence Est ?

« Défensivement, j’ai dit à mes joueurs qu’il fallait avoir de la fierté. Individuellement bien sûr, mais collectivement également », répond le coach de Milwaukee. « Notre façon de jouer en attaque, de manière altruiste et disciplinée, doit être la même en défense. Cela doit être notre pilier. »

Taylor Jenkins possède un CV convaincant dans ce domaine puisque, en 2019/20, lors de sa première saison sur le banc des Grizzlies, ses joueurs avaient terminé avec la 15e défense la plus efficace de la saison régulière. La suite ? Memphis possédera la 6e, puis la 4e meilleure défense avant de grimper, en 2022/23, jusqu’au deuxième rang.

Bref, le technicien sait comment construire une défense. Quitte à participer lui-même aux exercices…

« Donner le ton était le plus important. », précise-t-il. « Ils n’avaient pas évolué à ce niveau de compétition depuis un moment donc c’était génial de voir ça. On a dû faire des ajustements à la fin. Il ne s’agit pas de quantité, mais de qualité. On doit s’assurer d’avoir les bonnes habitudes et de corriger les erreurs quand c’est nécessaire. »